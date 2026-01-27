Logo
Large banner

У центру града заплијењена већа количина дроге: Ухапшена једна особа

Извор:

Курир

27.01.2026

15:31

Коментари:

0
У центру града заплијењена већа количина дроге: Ухапшена једна особа
Фото: Танјуг

Велика количинина дроге, како Курир сазнаје, заплијењена је данас у центру Београда!

Према незваничним информацијама, претресом В. Р. (24) полиција је код њега пронашла пакет са око пола килограма кокаина, а потом претресом његовог стана још око пет килограма марихуане, затим вагице за прецизно мјерење дроге и мање количине других синтетичких дрога.

Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона

Фудбал

Први снимак након језиве несреће у којој је страдало 7 навијача

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, како се сазнаје, В. Р. је ухапшен и њему је одређено задржавање до 48 сати.

Подијели:

Тагови:

Београд

oduzeta droga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На пумпама прве количине евродизела из панчевачке Рафинерије

Србија

На пумпама прве количине евродизела из панчевачке Рафинерије

28 мин

0
Смртоносни вирус изазива панику: Појачана провјера на аеродромима и граничним прелазима

Свијет

Смртоносни вирус изазива панику: Појачана провјера на аеродромима и граничним прелазима

26 мин

0
Цвијановић: Изузетно важна посјета Додика Израелу, традиционално добри односи са Српском

Република Српска

Цвијановић: Изузетно важна посјета Додика Израелу, традиционално добри односи са Српском

35 мин

1
Нике укида преко 700 радних мјеста: Ево шта је разлог

Економија

Нике укида преко 700 радних мјеста: Ево шта је разлог

37 мин

0

Више из рубрике

Пуцњава у кафићу у Добоју, рањен мушкарац

Хроника

Пуцњава у кафићу у Добоју, рањен мушкарац

56 мин

0
Пронађен експлозив у Зворнику

Хроника

Саша Радић ухапшен са експлозивом: Сумња се да је намијењен за ликвидације!

2 ч

0
Трагедија у БиХ: Јурећи са болесником у болницу слетио с пута, погинуо сапутник

Хроника

Трагедија у БиХ: Јурећи са болесником у болницу слетио с пута, погинуо сапутник

3 ч

0
Хапшење у Сарајеву: Пет мушкараца "пало" због разбојништва

Хроника

Хапшење у Сарајеву: Пет мушкараца "пало" због разбојништва

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

15

44

Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

15

41

Сијарто: Украјински амбасадор позван на разговор због мијешања у изборе

15

40

Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

15

34

Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner