У центру града заплијењена већа количина дроге: Ухапшена једна особа

Извор:
Курир
27.01.2026
15:31
Коментари:0
Велика количинина дроге, како Курир сазнаје, заплијењена је данас у центру Београда!
Према незваничним информацијама, претресом В. Р. (24) полиција је код њега пронашла пакет са око пола килограма кокаина, а потом претресом његовог стана још око пет килограма марихуане, затим вагице за прецизно мјерење дроге и мање количине других синтетичких дрога.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, како се сазнаје, В. Р. је ухапшен и њему је одређено задржавање до 48 сати.
