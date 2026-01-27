Саша Радић ухапшен са експлозивом: Сумња се да је намијењен за ликвидације!

Извор:
АТВ
27.01.2026
13:31
Зворничка полиција ухапсила је С.Р. из тог града након што су код њега пронашли скоро пола килограма кокаина, противпјешадијске мине, детонаторе и експлозив, речено је на ванредној конференцији за медије ПУ Зворник.
Како сазнаје АТВ ухапшен је Саша Радић. Иначе, заплијењена опрема се користи за израду експлозивних направа које се могу даљински активирати и сумња се да је била намијењена за криминалне обрачуне и ликвидације.
Миљан Бобар, начелник Одјељења за организовани и тешки криминалитет ПУ Зворник, рекао је да су у претресу куће и помоћних објеката С.Р. пронађене три противпјешадијске нагазне мине, четири упаљача са осигурачима, 24 електронске детонаторске каписле, око два килограма пластичног експлозива, седам уређаја за даљинско активирање експлозива, пет пуњача са кабловима са два излаза, 51 комад пиштољске муниције калибра 7,62 милиметра и два мобилна телефона.
”Пронађено и око 430 грама кокаина, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење и 982 паклице цигарета са маркицом самопроглашеног Косова”, рекао је Бобар.
Појаснио је да је С.Р. ухапшен након што су полицијски службеници ПУ Зворник 13. јануара у Милићима зауставили ”ауди” у којем је пронађен експлозив и кокаин. Аутомобилом је управљао Е.Ј. из Сарајева, са којим су биле још двојица Сарајлија који су такође ухапшени.
”Тада је при претресу возила пронађено 823 грама експлозива, а откривена је и опрема за детонацију експлозива, двије пвц кесе са 40 грама кокаина”, истакао је Бобар.
У ПУ Зворник наводе да су радећи на расвјетавању ових кривичних дјела, у саради са Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а РС, дошли до информација да се С.Р. из Зворника може довести у вези са овом групом.
”Наведене активности се проводе по наредби Основног суда у Зворнику и под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина”, наводе у полицији.
Подсјетимо, тројица ухапшених тада су предати у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву. У међувремену су пуштени да се бране са слободе и према писању портала истрага.ба поново су ухапшени по налогу Кантоналног тужилаштва у Сарајеву. Исти портал наводи да се ради о сарадницима Дине Музаферовића званог Цезар, који се налази у затвору у Словенији.
