Logo
Large banner

Ево ко је ухапшен због пуцњаве у Бањалуци

Извор:

АТВ

27.01.2026

10:36

Коментари:

0
Ево ко је ухапшен због пуцњаве у Бањалуци
Фото: АТВ

Три особе су ухапшене у Бањалуци након туче и пуцњаве која се догодила синоћ пола сата иза поноћи.

Како АТВ незванично сазнаје, ухапшен је Сергеј Унчанин, а све се десило испред једне пекаре у центру Бањалуке.

policija rs traka uvidjaj

Хроника

Туча и пуцњава у Бањалуци

Како сазнајемо, дошло је до свађе између више особа, након чега је Унчанин припуцао, па би га потом претукли. Унчанин је ухапшен, а указана му је помоћ на УКЦ-у Српске.

Најновија вијест

Хроника

Полиција о пуцњави у Бањалуци: Три особе ухапшене, једна завршила на УКЦ-у

О свему се огласила и бањалучка полиција.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањaлука данас 27.01.2026. године у Бањалуци су лишили слободе лица С.У. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело ''Убиство'' из члана 124. а у вези са чланом 22. Кривичног законика Републике Српске и Д.М. из Бањалуке и Д.К. из Републике Србије, због постојања основа сумње да су починили кривично дјело ''Тешка тјелесна повреда'' из члана 132. Кривичног законика Републике Српске. Надлежној полицијској станици, 27.01.2026. године, око 00,35 часова пријављено је, да је у Бањалуци, дошло до међусобне туче између више лица, којом приликом је лице С.У. испалило више хитаца из ватрено оружје у правцу лица Д.М. и Д.К", саопштено је из ПУ Бањалука.

Лицу С.У. је указана љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске.

"О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се након завршене криминалистичке обраде уз извјештај о почињеним кривичним дјелом''Убиство у покушају'' и ''Тешка тјелесна повреда'' лица спроведу у Окружно јавно тужилаштвo Бањалука", наводе из полиције.

Подијели:

Тагови:

Сергеј Унчанин

Пуцњава

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Форто "ударио" на СДА због превозника

БиХ

Форто "ударио" на СДА због превозника

3 ч

0
Италијанка варала народ да јој се указала Госпа

Свијет

"Видовита" Италијанка која је користила кип из Међугорју иде на суд

3 ч

0
Дејан Вукшић оптужио Мирјану Пајковић која је на експлицитном снимку да је повезана са "Кавчанима"

Регион

Дејан Вукшић оптужио Мирјану Пајковић која је на експлицитном снимку да је повезана са "Кавчанима"

3 ч

0
Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

Хроника

Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

3 ч

2

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Полиција о пуцњави у Бањалуци: Три особе ухапшене, једна завршила на УКЦ-у

2 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Туча и пуцњава у Бањалуци

3 ч

0
Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

Хроника

Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

3 ч

2
Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

Хроника

Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

11

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

13

11

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

13

10

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

13

04

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

13

00

Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner