Ево ко је ухапшен због пуцњаве у Бањалуци

Извор:
АТВ
27.01.2026
10:36
Коментари:0
Три особе су ухапшене у Бањалуци након туче и пуцњаве која се догодила синоћ пола сата иза поноћи.
Како АТВ незванично сазнаје, ухапшен је Сергеј Унчанин, а све се десило испред једне пекаре у центру Бањалуке.
Хроника
Туча и пуцњава у Бањалуци
Како сазнајемо, дошло је до свађе између више особа, након чега је Унчанин припуцао, па би га потом претукли. Унчанин је ухапшен, а указана му је помоћ на УКЦ-у Српске.
Хроника
Полиција о пуцњави у Бањалуци: Три особе ухапшене, једна завршила на УКЦ-у
О свему се огласила и бањалучка полиција.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањaлука данас 27.01.2026. године у Бањалуци су лишили слободе лица С.У. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело ''Убиство'' из члана 124. а у вези са чланом 22. Кривичног законика Републике Српске и Д.М. из Бањалуке и Д.К. из Републике Србије, због постојања основа сумње да су починили кривично дјело ''Тешка тјелесна повреда'' из члана 132. Кривичног законика Републике Српске. Надлежној полицијској станици, 27.01.2026. године, око 00,35 часова пријављено је, да је у Бањалуци, дошло до међусобне туче између више лица, којом приликом је лице С.У. испалило више хитаца из ватрено оружје у правцу лица Д.М. и Д.К", саопштено је из ПУ Бањалука.
Лицу С.У. је указана љекарска помоћ на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске.
"О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се након завршене криминалистичке обраде уз извјештај о почињеним кривичним дјелом''Убиство у покушају'' и ''Тешка тјелесна повреда'' лица спроведу у Окружно јавно тужилаштвo Бањалука", наводе из полиције.
