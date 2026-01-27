Туча и пуцњава у Бањалуци

Извор:
Глас Српске
27.01.2026
10:16
Коментари:0
У улици Иве Лоле Рибара, у центру Бањалуке, синоћ је дошло до туче више особа, а наводно је кориштено и оружје.
Према сазнањима сазнањима Гласа Српске, између осталог претучен је С.У, који је након инцидента збринут у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор
Извори наводе да се сумња да је С. У. користио оружје, али то није потврђено.
