Туча и пуцњава у Бањалуци

Извор:

Глас Српске

27.01.2026

10:16

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

У улици Иве Лоле Рибара, у центру Бањалуке, синоћ је дошло до туче више особа, а наводно је кориштено и оружје.

Према сазнањима сазнањима Гласа Српске, између осталог претучен је С.У, који је након инцидента збринут у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

туча навијача тузла

Хроника

Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

Извори наводе да се сумња да је С. У. користио оружје, али то није потврђено.

Тагови:

