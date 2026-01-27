Logo
Large banner

Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

Извор:

Б92

27.01.2026

10:06

Коментари:

0
Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.
Фото: Pexel/Ron Lach

Европа остаје једно од најатрактивнијих тржишта за инвестирање и запошљавање. Само у Европској унији страни инвеститори држе скоро 10.000 милијарди евра директних инвестиција.

Ипак, политичка и регулаторна расцепканост чини избор земље за ширење пословања све сложенијим.

Према новом истраживању Conference Board, глобалног пословног истраживачког центра, Данска је најатрактивнија европска земља за запошљавање у 2026. години. Предност јој доносе снажан екосистем вјештина, висока продуктивност и умјерени трошкови рада.

туча навијача тузла

Хроника

Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

На другом мјесту налази се Швајцарска, која је остварила максималних 100 поена у категорији талената и вјештина, али и даље остаје изазовна због високих трошкова живота и пословања. Ирска је трећа, захваљујући флексибилном тржишту рада и снажној пословној култури.

okean

Свијет

Тоне кокаина завршиле на дну океана

Топ 10 листу углавном чине земље сјеверне Европе и мање, али богате економије, које се истичу прилагодљивошћу, стабилним институцијама и квалитетном радном снагом.

Велике економије и њихови проблеми

Њемачка је једина земља из Г7 која се нашла међу првих десет. Ипак, суочава се са падом броја радно способног становништва, растућим трошковима рада и спорим процесом дигитализације. Посебно лоше оцијењена је конкурентност радне снаге.

Доналд Трамп

Свијет

Још 20 земаља пријавило се да уђе у Трампов Одбор за мир

Уједињено Краљевство заузима 12. мјесто. И даље трпи последице регулаторне неизвесности након Брегзита, али задржава снажан потенцијал захваљујући флексибилном тржишту рада, развијеном услужном сектору и богатој бази талената.

Француска и Италија – сличан пласман, различити проблеми

Француска се налази на 18. мјесту, а ограничавају је прописи, сложена администрација и мањак флексибилности тржишта рада.

Италија, која је 20. на листи, не пати од недостатка вјештина, већ од слабог претварања знања у продуктивност, спорих иновација и изазова у управљању.

На самом дну ранг-листе налазе се Кипар, Грчка, Хрватска, Пољска, Словачка и Бугарска, које су освојиле мање од 30 поена.

Шта послодавци највише траже?

Према анкети међу директорима људских ресурса, кључни фактор при запошљавању су одговарајуће вјештине запослених (51%). Слиједе висока продуктивност и технолошке способности (28%), као и конкурентни порези на рад (28%).

Најмање важним фактором оцијењена је једнакост прилика на тржишту рада.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Европа

посао

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Италијанка варала народ да јој се указала Госпа

Свијет

"Видовита" Италијанка која је користила кип из Међугорју иде на суд

27 мин

0
Мајка свих споразума Индија и ЕУ

Економија

"Мајка свих споразума": Стварају зону слободне трговине са двије милијарде људи

1 ч

0
Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

Хроника

Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

1 ч

0
Албански медији ударили по Рами: "Додик има више састанака у Израелу од тебе"

Република Српска

Албански медији ударили по Рами: "Додик има више састанака у Израелу од тебе"

1 ч

1

Више из рубрике

Италијанка варала народ да јој се указала Госпа

Свијет

"Видовита" Италијанка која је користила кип из Међугорју иде на суд

27 мин

0
Тоне кокаина завршиле на дну океана

Свијет

Тоне кокаина завршиле на дну океана

1 ч

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Свијет

Још 20 земаља пријавило се да уђе у Трампов Одбор за мир

1 ч

0
Дјечак (13), осумњичен да је убио дјечака, крио се близу српске границе: Жандармерија чува кућу, народ бијесан

Свијет

Дјечак (13), осумњичен да је убио дјечака, крио се близу српске границе: Жандармерија чува кућу, народ бијесан

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Полиција о пуцњави у Бањалуци: Три особе ухапшене, једна завршила на УКЦ-у

10

16

Туча и пуцњава у Бањалуци

10

13

Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

10

06

Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

10

06

Форто "ударио" на СДА због превозника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner