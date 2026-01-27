Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

Извор:
Б92
27.01.2026
10:06
Коментари:0
Европа остаје једно од најатрактивнијих тржишта за инвестирање и запошљавање. Само у Европској унији страни инвеститори држе скоро 10.000 милијарди евра директних инвестиција.
Ипак, политичка и регулаторна расцепканост чини избор земље за ширење пословања све сложенијим.
Према новом истраживању Conference Board, глобалног пословног истраживачког центра, Данска је најатрактивнија европска земља за запошљавање у 2026. години. Предност јој доносе снажан екосистем вјештина, висока продуктивност и умјерени трошкови рада.
Хроника
Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор
На другом мјесту налази се Швајцарска, која је остварила максималних 100 поена у категорији талената и вјештина, али и даље остаје изазовна због високих трошкова живота и пословања. Ирска је трећа, захваљујући флексибилном тржишту рада и снажној пословној култури.
Свијет
Тоне кокаина завршиле на дну океана
Топ 10 листу углавном чине земље сјеверне Европе и мање, али богате економије, које се истичу прилагодљивошћу, стабилним институцијама и квалитетном радном снагом.
Њемачка је једина земља из Г7 која се нашла међу првих десет. Ипак, суочава се са падом броја радно способног становништва, растућим трошковима рада и спорим процесом дигитализације. Посебно лоше оцијењена је конкурентност радне снаге.
Свијет
Још 20 земаља пријавило се да уђе у Трампов Одбор за мир
Уједињено Краљевство заузима 12. мјесто. И даље трпи последице регулаторне неизвесности након Брегзита, али задржава снажан потенцијал захваљујући флексибилном тржишту рада, развијеном услужном сектору и богатој бази талената.
Француска се налази на 18. мјесту, а ограничавају је прописи, сложена администрација и мањак флексибилности тржишта рада.
Италија, која је 20. на листи, не пати од недостатка вјештина, већ од слабог претварања знања у продуктивност, спорих иновација и изазова у управљању.
На самом дну ранг-листе налазе се Кипар, Грчка, Хрватска, Пољска, Словачка и Бугарска, које су освојиле мање од 30 поена.
Према анкети међу директорима људских ресурса, кључни фактор при запошљавању су одговарајуће вјештине запослених (51%). Слиједе висока продуктивност и технолошке способности (28%), као и конкурентни порези на рад (28%).
Најмање важним фактором оцијењена је једнакост прилика на тржишту рада.
(б92)
Свијет
27 мин0
Економија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Свијет
27 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму