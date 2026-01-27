"Мајка свих споразума": Стварају зону слободне трговине са двије милијарде људи

Извор:
Агенције
27.01.2026
08:51
Коментари:0
Европа и Индија данас стварају историју, саопштила је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
Она је у објави на Икс мрежи потврдила да су Индија и ЕУ постигле "значајан" споразум о слободној трговини, "мајку свих споразума".
"Створили смо зону слободне трговине са двије милијарде људи, од чега ће обје стране имати користи", написала је фон дер Лајен.
Индија и Европска унија су у понедјељак постигле "значајан" споразум о слободној трговини, који се оцјењује као највећи до сада, рекао је индијски премијер Нарендра Моди.
Моди је данас у обраћању на Индијској недјељи енергетике споразум назвао "мајком свих споразума", преноси ЦНБЦ.
Он је навео да ће споразум, који допуњује постојеће споразуме Индије са Великом Британијом и Европским удружењем за слободну трговину, бити посебно користан за кључне секторе индијске економије.
Очекује се да ће Моди и предсједница ЕК Урсула фон дер Лајен касније током дана дати заједничко саопштење на самиту Индије и ЕУ у Њу Делхију, откривајући детаље споразума који је настајао скоро двије деценије.
Економија
4 седм4
Економија
2 мј0
Економија
1 д0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму