Logo
Large banner

"Мајка свих споразума": Стварају зону слободне трговине са двије милијарде људи

Извор:

Агенције

27.01.2026

08:51

Коментари:

0
Мајка свих споразума Индија и ЕУ
Фото: Tanjug / AP / Manish Swarup

Европа и Индија данас стварају историју, саопштила је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен.

Она је у објави на Икс мрежи потврдила да су Индија и ЕУ постигле "значајан" споразум о слободној трговини, "мајку свих споразума".

"Створили смо зону слободне трговине са двије милијарде људи, од чега ће обје стране имати користи", написала је фон дер Лајен.

Индија и Европска унија су у понедјељак постигле "значајан" споразум о слободној трговини, који се оцјењује као највећи до сада, рекао је индијски премијер Нарендра Моди.

Моди је данас у обраћању на Индијској недјељи енергетике споразум назвао "мајком свих споразума", преноси ЦНБЦ.

Он је навео да ће споразум, који допуњује постојеће споразуме Индије са Великом Британијом и Европским удружењем за слободну трговину, бити посебно користан за кључне секторе индијске економије.

Очекује се да ће Моди и предсједница ЕК Урсула фон дер Лајен касније током дана дати заједничко саопштење на самиту Индије и ЕУ у Њу Делхију, откривајући детаље споразума који је настајао скоро двије деценије.

Подијели:

Тагови:

мајка свих споразума

Индија

Европска унија

Урсула фон дер Лајен

Narendra Modi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Економија

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

4 седм

4
Индијски трговински дефицит готово удвостручен за годину дана и највећи је икада

Економија

Индијски трговински дефицит готово удвостручен за годину дана и највећи је икада

2 мј

0
Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

Економија

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

1 д

0
Руте: Унија није способна да се брани без Америке

Свијет

Руте: Унија није способна да се брани без Америке

13 ч

0

Више из рубрике

Дедоларизација и дигитализација: Умјесто јединствене валуте, БРИКС иде ка овом рјешењу

Економија

Дедоларизација и дигитализација: Умјесто јединствене валуте, БРИКС иде ка овом рјешењу

3 ч

0
Мањи порез на лијекове, али већи на цигарете и алкохол

Економија

Мањи порез на лијекове, али већи на цигарете и алкохол

14 ч

0
Млијеко

Економија

Мљекари смањују производњу за 10%

15 ч

3
Цијена злата премашила 5.000 долара први пут у историји

Економија

Цијена злата премашила 5.000 долара први пут у историји

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Полиција о пуцњави у Бањалуци: Три особе ухапшене, једна завршила на УКЦ-у

10

16

Туча и пуцњава у Бањалуци

10

13

Епски распад Коко Гоф: Украјинка у полуфиналу!

10

06

Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

10

06

Форто "ударио" на СДА због превозника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner