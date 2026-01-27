Тоне кокаина завршиле на дну океана

Извор:
27.01.2026
Португалска полиција заплијенила је готово девет тона кокаина након пресретања нарко-подморнице у близини Азора, у једној од највећих акција против кријумчарења дроге у Европи. Током операције, која је изведена у изузетно тешким временским условима, пловило је потонуло, а дио терета завршио је на дну Атлантског океана.
Португалска правосудна полиција саопштила је да је запљена спроведена у заједничкој операцији са морнарицом и ратним ваздухопловством, уз координацију са америчком Агенцијом за сузбијање дрога и британском Националном агенцијом за криминал, преноси Индекс.
Пресретнуто пловило на крају је потонуло, при чему је 35 бала кокаина завршило на дну Атлантског океана. Четворица мушкараца на броду, тројица држављана Колумбије и један држављанин Венецуеле, ухапшени су.
- Пловило, које је стигло из Латинске Америке и на којем су била четири страна држављана, превозило је 300 бала кокаина. Пресретање полуподморнице догодило се на мору, отприлике 230 наутичких миља од Азора, у изузетно тешким и опасним условима због неповољних временских прилика - објавила је португалска полиција.
Портпарол полиције рекао је за Аганс Франс Прес да је ријеч о „највећој запљени кокаина у историји Португала“. Према извјештајима португалских медија, вриједност заплијењене дроге могла би достићи и до 600 милиона евра.
📢Maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal— Polícia Judiciária (@PJudiciaria) January 25, 2026
A @PJudiciaria realizou com a @MarinhaPT e a @fap_pt uma operação de combate ao tráfico de droga por via marítima, no decurso da qual foi possível intercetar, em alto mar, um semi-submersível com cerca de 9 ton. de cocaína. pic.twitter.com/RqJwjUSHFK
У марту прошле године португалска полиција пресрела је још једну нарко-подморницу код Азора која је према Европи превозила готово 6,5 тона кокаина.
Иако се полуподморска пловила за кријумчарење дроге редовно користе у Колумбији и другим дијеловима Јужне и Средње Америке још од осамдесетих година, у европским водама нису забиљежена све до 2006. године, када је напуштена подморница пронађена у естуарију у сјеверозападној шпанској регији Галицији.
Прва потпуно натоварена нарко-подморница пронађена у европским водама извучена је 2019. године у једном заливу у Галицији, гдје је била потопљена заједно са теретом од три тоне кокаина. Прије четири мјесеца шпанска полиција заплијенила је 3,6 тона кокаина који је у Галицију такође допремљен нарко-подморницом.
У интервјуу за Гардијан прошлог мјесеца, челник Централне наркотичке бригаде шпанске националне полиције изјавио је да драстичан пад цијена кокаина тјера криминалне групе да поново користе нарко-подморнице које су раније потапале након једнократних путовања из Јужне Америке.
„Цијена робе је стварно, стварно ниска, па су организације, сасвим логично, промијениле приступ. Умјесто да их потапају, сада искрцавају дрогу и успостављају платформе за снабдијевање горивом на мору, како би се полуподморнице могле вратити у земље из којих су дошле и обавити што више путовања“, објаснио је Алберто Моралес.
Шпанска полиција је јуче одвојено саопштила да је разбила велику и веома софистицирану мрежу за кријумчарење кокаина која је користила снажне глисере и поморске базе у Атлантику за допремање више од 57 тона дроге у Европу током протекле године.
Једногодишња истрага, коју је водила национална полиција, резултирала је са 105 хапшења, запљеном 10,4 тоне кокаина и одузимањем 30 пловила.
Истрагом је утврђено да су чланови криминалне групе, са сједиштима у јужној Шпанији, Португалу, на Канарским острвима и у Мароку, под окриљем ноћи испловљавали глисерима како би се састајали са бродовима за снабдијевање и складиштење. Дрога се пребацивала на глисере, а затим превозила на шпанско копно и Канарска острва.
„Створили су праве плутајуће платформе на којима су возачи остајали на мору и више од мјесец дана, спроводећи више узастопних операција. Имали су властите залихе горива, а докази показују да су користили више од 100.000 литара. Мања пловила била су задужена за снабдијевање бензином, намирницама, комуникационом опремом, па чак и одјећом за курире који су пратили дрогу са матичног брода до наше земље“, навела је полиција.
Истражиоци су открили и до којих је крајности мрежа била спремна да иде како би сачувала тајност својих активности: породици једног члана који је преминуо исплаћено је 12 милиона евра како би се „гарантовало њихово ћутање и избјегла било каква сумња у криминалне активности“.
