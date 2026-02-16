Logo
Стравична несрећа у БиХ: Аутомобил слетио у ријеку, мушкарац погинуо

Аваз

16.02.2026

17:45

Стравична несрећа у Кладњу: Аутомобил слетио у ријеку, мушкарац погинуо
Једна особа погинула у саобраћајној несрећи која се догодила јуче у Кладњу, потврђено је за „Аваз“.

Како нам је речено из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, возило је слетјело с цесте.

"Мушкарац је преминуо након што је извучен из ријеке и у санитетском возилу је реанимиран. Потврђена је смрт у Дому здравља", речено је за „Аваз“ из МУП-а ТК.

(Аваз)

Саобраћајна несрећа

Kladanj

Коментари (0)
