Стравична несрећа у БиХ: Аутомобил слетио у ријеку, мушкарац погинуо

Извор:
Аваз
16.02.2026
17:45
Коментари:0
Једна особа погинула у саобраћајној несрећи која се догодила јуче у Кладњу, потврђено је за „Аваз“.
Како нам је речено из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, возило је слетјело с цесте.
"Мушкарац је преминуо након што је извучен из ријеке и у санитетском возилу је реанимиран. Потврђена је смрт у Дому здравља", речено је за „Аваз“ из МУП-а ТК.
(Аваз)
