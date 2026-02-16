Фаворит за злато дисквалификован, бацио штапове и отишао у шуму да плаче

16.02.2026
17:43
Норвежанин Атле Ли Мекграт био је, према многим прогнозама, први фаворит за освајање олимпијског злата у слалому. Међутим, остао је без пласмана на трагичан начин.
У другу вожњу је ушао веома брзо, али и ризично, што га је коштало. "Узјахао" је капију и аутоматски био дисквалификован, те није даље ни спуштао стазу.
Док су се тренери његових ривала радовали покрај стазе, он је у бијесу бацио штапове преко лијеве ограде, а онда отишао на десну страну, прошао ограду, скинуо скије, препешачио другу стазу и отишао до шуме.
Ту је легао у снијег и почео да плаче, усљед великог разочарања због крајњег епилога.
Scena incredibile nello slalom di Bormio— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 16, 2026
Atle Lie McGrath era in testa, ma inforca nella seconda manche e deve così rinunciare all’oro.
La rabbia è tanta: butta un bastoncino, poi si sgancia gli sci, esce dalle reti, si incammina nella neve fresca e va a piangere ai margini del… pic.twitter.com/6VuOwxiv1t
А на циљу – велика радост. Швајцарац Лоик Мејар је освојио злато временом 1.53,61 минут у двије вожње.
Радовао се сребру Фабио Гштрајн из Аустрије са 1.53,96 минута, док је бронза припала Норвежанину Хенрику Кристоферсену са 1.54,74.
