Фаворит за злато дисквалификован, бацио штапове и отишао у шуму да плаче

16.02.2026

17:43

Коментари:

0
Атле Ли Мекграт плаче у шуми
Фото: Tanjug/AP/John Locher

Норвежанин Атле Ли Мекграт био је, према многим прогнозама, први фаворит за освајање олимпијског злата у слалому. Међутим, остао је без пласмана на трагичан начин.

У другу вожњу је ушао веома брзо, али и ризично, што га је коштало. "Узјахао" је капију и аутоматски био дисквалификован, те није даље ни спуштао стазу.

Док су се тренери његових ривала радовали покрај стазе, он је у бијесу бацио штапове преко лијеве ограде, а онда отишао на десну страну, прошао ограду, скинуо скије, препешачио другу стазу и отишао до шуме.

Ту је легао у снијег и почео да плаче, усљед великог разочарања због крајњег епилога.

А на циљу – велика радост. Швајцарац Лоик Мејар је освојио злато временом 1.53,61 минут у двије вожње.

Радовао се сребру Фабио Гштрајн из Аустрије са 1.53,96 минута, док је бронза припала Норвежанину Хенрику Кристоферсену са 1.54,74.

Атле Ли Мекграт

ЗОИ 2026

зимске олимпијске 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
