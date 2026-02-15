Медаље у сјени скандала: Ривал се нашалио на рачун невјерног олимпијца

Извор:
Норвешки биатлонац Штурла Холм Лагрид освојио је и другу медаљу на Зимским олимпијским играма у Италији, али је његов успјех остао у сјенци јавног признања да је преварио дјевојку, а сада се на његов рачун нашалио и један од ривала.
Иако би освајање првих олимпијских медаља за своју земљу требало да буде један од најбољих периода у животу 28-годишњег спортисте, чини се да Лагрид има важнијих брига.
Након што је Лагрид у петак освојио бронзу у мушкој спринтерској трци на 10 километара, испред Француза Емилијена Жаклина за свега двије десетинке секунде, француски биатлонац одлучио је да се нашали на рачун Норвежанина, преноси б92.
"Побиједио ме је невјеран тип", изјавио је 30-годишњи Жаклин за норвешки ВГ Спорт послије трке.
"Средићу га у недјељу, видјећемо", додао је, вјероватно мислећи на мушко финале.
Раније ове недјеље Лагрид је, након освајања прве медаље, дао једну од најнеобичнијих изјава у историји Олимпијских игара, када је – у очигледном покушају да је врати – признао да је преварио своју бившу партнерку.
"Постоји неко са ким сам ово желио да подијелим, а ко данас можда не гледа. Прије шест мјесеци упознао сам љубав свог живота, најљепшу и најљубазнију особу на свијету. А прије три мјесеца направио сам највећу грешку и преварио је", рекао је.
"Имао сам златну медаљу у свом животу. Гледам само њу. Не знам шта желим да постигнем овим, али спорт ми је посљедњих дана у другом плану. Зато бих волио да ово могу да подијелим с њом", додао је тада Лагрид.
Иако је касније признао да плакање пред камерама и исповијест о бившој љубави можда нису били најбољи потез, надао се да ће му се она јавити након што види његов иступ. Иако је остала анонимна, његова бивша партнерка заиста је видјела вирални тренутак, али се чини да Лагридов потез није донео резултат којем се надао.
"Чак и након изјаве љубави пред цијелим свијетом, тешко је опростити", поручила је.
"Нисам изабрала да будем стављена у ову ситуацију и боли ме што се у њој налазим. Били смо у контакту и он зна шта мислим о свему овоме", закључила је.
