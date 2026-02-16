Париз на ногама због афере Епстин, под истрагом бивши министар

16.02.2026
21:51
Коментари:0
Француска полиција претражила је у понедjељак Институт за арапски свијет у Паризу у оквиру истраге против бившег министра културе Џека Ланга и његове ћерке Каролине због сумње на финансијске везе са покојним америчким финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном.
Према саопштењу Националног финансијског тужилаштва, претрес института и других локација услиједио је након прелиминарне истраге против породице Ланг, отворене 6. фебруара због сумње на „прање новца од озбиљне пореске преваре“, преноси Euronews .
Ланг (86) је почетком овог мјесеца поднео оставку на мјесто предсједника Института арапског свијета, коју је обављао од 2013. године. Оставка је услиједила након што су документи Министарства правде САД открили да је његово име поменуто 673 пута у преписци са Епштајном између 2012. и 2019. године.
Ланг је два пута био министар културе, од 1981. до 1986. и од 1988. до 1993. године, и познат је по томе што је био иницијатор годишњег фестивала Fête de la Musique. Истрага се фокусира на офшор компанију Prytanee LLC, основану 2016. године на Америчким Девичанским Острвима. Његова ћерка, Каролина Ланг, посједовала је 50% удјела у компанији, која је имала 1,4 милиона долара на рачунима и била је представљена као фонд за подршку младим умјетницима.
Свијет
Бивши норвешки премијер званично оптужен за озбиљну корупцију због веза са Епстином
Каролина Ланг, филмска продуценткиња, поднијела је оставку на водећу позицију у Синдикату независних продуцената 3. фебруара, само три недјеље након именовања.
Описала је Епштајна као „познаника“ и рекла да је била „невјероватно наивна“, али је инсистирала да није добила „никакву надокнаду или корист“ од фонда. Њено име се такође појавило у тестаменту који је Епштајн потписао два дана прије смрти 2019. године, којим јој је остало 5 милиона долара. Она тврди да није била свјесна тога и да никада није примила новац.
Џек Ланг је рекао да је упознао Епштајна прије око петнаест година преко редитеља Вудија Алена и да је био „потпуно шокиран“ када је сазнао за његове злочине.
Он је оптужбе против себе назвао „неоснованим“ и рекао да је истрагу поздравио „са смиреношћу, па чак и олакшањем“. Прије него што је поднио оставку 8. фебруара, у Министарство спољних послова су га позвали француски предсједник Емануел Макрон и премијер Себастијан Лекорну.
Париско тужилаштво је у суботу саопштило да је именовало истражне судије да испитају могуће злочине у случају Епштајн у које су умјешани француски држављани. Тужиоци су рекли да ће поново испитати случај Жан-Лика Брунела, бившег руководиоца модне агенције и блиског сарадника Епштајна, који је пронађен мртав у затворској ћелији у фебруару 2022. године.
Случај је затворен након његове смрти 2023. године. Брунел је оптужен за силовање малољетница и био је под истрагом због трговине људима у сврху сексуалне експлоатације. Према ријечима тужилаца, десет жена је подијело оптужнице против њега.
Свијет
"Џефри Епстин је задављен, није се објесио": Доктор на обдукцији о узроку смрти
Тужилаштво је потврдило да су три нова случаја упућена на истрагу. Један се тиче дипломате Фабриса Ајдана, који је под истрагом због пружања Епштајну „дипломатских информација, услуга или својих међународних мрежа“. Случај је покренуло Министарство спољних послова након открића Медијапарта и Радио Франса.
Други случај се тиче манекенског агента Данијела Сијада, кога је Швеђанка оптужила за силовање у Француској 1990-их. Сијад, који је био близак Епштајну, пориче све оптужбе. Тужиоци такође истражују тужбу против диригента Фредерика Шаслена због „чинова сексуалног узнемиравања наводно почињених 2016. године“.
Џефри Епштајн је умро у затворској ћелији у Њујорку у августу 2019. године, чекајући суђење по федералним оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлозије. Његова смрт је проглашена самоубиством.
Свијет
7 ч0
Свијет
13 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
22
58
22
52
22
51
22
33
Тренутно на програму