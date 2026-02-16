Logo
Large banner

Париз на ногама због афере Епстин, под истрагом бивши министар

16.02.2026

21:51

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Tанјуг/U.S. Department of Justice via AP

Француска полиција претражила је у понедjељак Институт за арапски свијет у Паризу у оквиру истраге против бившег министра културе Џека Ланга и његове ћерке Каролине због сумње на финансијске везе са покојним америчким финансијером и осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном.

Према саопштењу Националног финансијског тужилаштва, претрес института и других локација услиједио је након прелиминарне истраге против породице Ланг, отворене 6. фебруара због сумње на „прање новца од озбиљне пореске преваре“, преноси Euronews .

У фокусу: бивши министар и његова ћерка

Ланг (86) је почетком овог мјесеца поднео оставку на мјесто предсједника Института арапског свијета, коју је обављао од 2013. године. Оставка је услиједила након што су документи Министарства правде САД открили да је његово име поменуто 673 пута у преписци са Епштајном између 2012. и 2019. године.

Ланг је два пута био министар културе, од 1981. до 1986. и од 1988. до 1993. године, и познат је по томе што је био иницијатор годишњег фестивала Fête de la Musique. Истрага се фокусира на офшор компанију Prytanee LLC, основану 2016. године на Америчким Девичанским Острвима. Његова ћерка, Каролина Ланг, посједовала је 50% удјела у компанији, која је имала 1,4 милиона долара на рачунима и била је представљена као фонд за подршку младим умјетницима.

Џефри Епстајн

Свијет

Бивши норвешки премијер званично оптужен за озбиљну корупцију због веза са Епстином

Каролина Ланг, филмска продуценткиња, поднијела је оставку на водећу позицију у Синдикату независних продуцената 3. фебруара, само три недјеље након именовања.

Описала је Епштајна као „познаника“ и рекла да је била „невјероватно наивна“, али је инсистирала да није добила „никакву надокнаду или корист“ од фонда. Њено име се такође појавило у тестаменту који је Епштајн потписао два дана прије смрти 2019. године, којим јој је остало 5 милиона долара. Она тврди да није била свјесна тога и да никада није примила новац.

Џек Ланг је рекао да је упознао Епштајна прије око петнаест година преко редитеља Вудија Алена и да је био „потпуно шокиран“ када је сазнао за његове злочине.

Он је оптужбе против себе назвао „неоснованим“ и рекао да је истрагу поздравио „са смиреношћу, па чак и олакшањем“. Прије него што је поднио оставку 8. фебруара, у Министарство спољних послова су га позвали француски предсједник Емануел Макрон и премијер Себастијан Лекорну.

Истрага се проширује и на друге сараднике

Париско тужилаштво је у суботу саопштило да је именовало истражне судије да испитају могуће злочине у случају Епштајн у које су умјешани француски држављани. Тужиоци су рекли да ће поново испитати случај Жан-Лика Брунела, бившег руководиоца модне агенције и блиског сарадника Епштајна, који је пронађен мртав у затворској ћелији у фебруару 2022. године.

Случај је затворен након његове смрти 2023. године. Брунел је оптужен за силовање малољетница и био је под истрагом због трговине људима у сврху сексуалне експлоатације. Према ријечима тужилаца, десет жена је подијело оптужнице против њега.

Џефри Епстајн

Свијет

"Џефри Епстин је задављен, није се објесио": Доктор на обдукцији о узроку смрти

Тужилаштво је потврдило да су три нова случаја упућена на истрагу. Један се тиче дипломате Фабриса Ајдана, који је под истрагом због пружања Епштајну „дипломатских информација, услуга или својих међународних мрежа“. Случај је покренуло Министарство спољних послова након открића Медијапарта и Радио Франса.

Други случај се тиче манекенског агента Данијела Сијада, кога је Швеђанка оптужила за силовање у Француској 1990-их. Сијад, који је био близак Епштајну, пориче све оптужбе. Тужиоци такође истражују тужбу против диригента Фредерика Шаслена због „чинова сексуалног узнемиравања наводно почињених 2016. године“.

Џефри Епштајн је умро у затворској ћелији у Њујорку у августу 2019. године, чекајући суђење по федералним оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлозије. Његова смрт је проглашена самоубиством.

Подијели:

Тагови :

Џефри Епстајн

Џефри Епстин

Епстајнови фајлови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Исповијест Епстинове жртве: "Увијек сам имала осјећај да ме посматра"

7 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Главни амерички тужилац: Објављени сви Епстајнови досијеи, садрже више од 300 познатих имена

13 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

1 д

0
Џефри Епстајн

Свијет

Брат Џефрија Епстина изнио тешке оптужбе: "Сада знам да је убијен"

11 ч

0

Више из рубрике

Стејт департмент: Европа мора да преокрене свој пад

Свијет

Стејт департмент: Европа мора да преокрене свој пад

1 ч

0
Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

Свијет

Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

1 ч

0
Америчка војска

Свијет

Америчка војска је стигла: Спрема се нови напад?

2 ч

0
Дијелови Лувра затворени због штрајка

Свијет

Дијелови Лувра затворени због штрајка

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој

22

58

Алекса Аврамовић се повриједио

22

52

Орбан: Лидери Западне Европе и даље у свијету илузија

22

51

Снажан земљотрес погодио острва Санта Круз

22

33

Први снимци са мјеста масовне пуцњаве: Хитне службе одвозе рањене, нападач ликвидиран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner