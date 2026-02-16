Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

Извор:
СРНА
16.02.2026
21:08
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да се сукоб у Украјини никада не би догодио да је предсједник САД био Доналд Трамп и истакао да без Трамповог учешћа не постоји реалан пут да се тај сукоб оконча.
Орбан је нагласио да је Мађарска захвална америчком предсједнику за његове мировне напоре и потврђује спремност да буде домаћин мировног самита у Будимпешти.
"Мир захтијева лидерство", написао је Орбан на Иксу.
Најновије
Најчитаније
23
03
22
58
22
52
22
51
22
33
Тренутно на програму