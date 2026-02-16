Logo
Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

Извор:

СРНА

16.02.2026

21:08

Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да се сукоб у Украјини никада не би догодио да је предсједник САД био Доналд Трамп и истакао да без Трамповог учешћа не постоји реалан пут да се тај сукоб оконча.

Орбан је нагласио да је Мађарска захвална америчком предсједнику за његове мировне напоре и потврђује спремност да буде домаћин мировног самита у Будимпешти.

"Мир захтијева лидерство", написао је Орбан на Иксу.

Виктор Орбан

Мађарска

