Америчка војска је стигла: Спрема се нови напад?

Извор:
Б92
16.02.2026
20:57
Коментари:0
Око 100 америчких војника стигло је у Нигерију, потврдио је данас портпарол нигеријске војске, преноси Ројтерс.
Како наводи агенција, Вашингтон појачава своју војну операцију против онога што назива "екстремизмом".
Овај потез долази након што су Сједињене Државе извеле ваздушне нападе усмјерене на милитанте повезане са групом Исламска држава у децембру, а мањи амерички војни тим већ дјелује на терену како би помогао у јачању обавјештајних капацитета Нигерије.
Предсједник САД Доналд Трамп наредио је 25. децембра прошле године нападе које је назвао "божићним поклоном".
"Хтјели су то да ураде раније. А ја сам рекао: 'Не, хајде да поклонимо божићни поклон.' Нису мислили да ће се то десити, али смо их снажно ударили. Сваки логор је десеткован", рекао је Трамп за бриселски портал Политико.
(б92)
