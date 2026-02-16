Стејт департмент: Европа мора да преокрене свој пад

16.02.2026
21:27
Коментари:0
Стејт департмент упозорио је да је европска цивилизација у опадању и да мора пронаћи начин да то преокрене.
- Цивилизација која је свијету дала Бетовена, успоставила владавину права, изградила Сикстинску капелу и опловила свијет мора да одбаци окове срама и сумње у себе. Европа мора да преокрене свој пад. Европа мора да преживи - наводи се у саопштењу Стејт департмента на свом званичном налогу на Иксу.
The civilization that gave the world— Department of State (@StateDept) February 16, 2026
Beethoven, established the rule of law, built the Sistine Chapel, and circumnavigated the globe must cast off the shackles of shame and self-doubt.
Europe must reverse its decline.
Europe must survive. pic.twitter.com/zsqJmyl0BV
Објава је укључивала и фотографију државног секретара Марка Рубија током његовог говора на Минхенској конференцији о безбједности 14. фебруара када је рекао да се неслагања између САД и европских земаља објашњавају дубоком забринутошћу Вашингтона за будућност Европе, да Вашингтон жели да Европа буде јака и способна да преживи, те критиковао идеју свијета без граница и замјене националних интереса глобалним поретком.
