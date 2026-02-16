Logo
Large banner

Стејт департмент: Европа мора да преокрене свој пад

16.02.2026

21:27

Коментари:

0
Стејт департмент: Европа мора да преокрене свој пад

Стејт департмент упозорио је да је европска цивилизација у опадању и да мора пронаћи начин да то преокрене.

- Цивилизација која је свијету дала Бетовена, успоставила владавину права, изградила Сикстинску капелу и опловила свијет мора да одбаци окове срама и сумње у себе. Европа мора да преокрене свој пад. Европа мора да преживи - наводи се у саопштењу Стејт департмента на свом званичном налогу на Иксу.

Објава је укључивала и фотографију државног секретара Марка Рубија током његовог говора на Минхенској конференцији о безбједности 14. фебруара када је рекао да се неслагања између САД и европских земаља објашњавају дубоком забринутошћу Вашингтона за будућност Европе, да Вашингтон жели да Европа буде јака и способна да преживи, те критиковао идеју свијета без граница и замјене националних интереса глобалним поретком.

Подијели:

Тагови :

Европа

Stejt department

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

Свијет

Орбан: Без Трампа нема пута ка скором окончању сукоба у Украјини

2 ч

0
Америчка војска

Свијет

Америчка војска је стигла: Спрема се нови напад?

2 ч

0
Дијелови Лувра затворени због штрајка

Свијет

Дијелови Лувра затворени због штрајка

3 ч

0
Галушченко оптужен да је крио милионе у иностранству

Свијет

Галушченко оптужен да је крио милионе у иностранству

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Камионџија из Добоја погинуо у стравичној несрећи у Њемачкој

22

58

Алекса Аврамовић се повриједио

22

52

Орбан: Лидери Западне Европе и даље у свијету илузија

22

51

Снажан земљотрес погодио острва Санта Круз

22

33

Први снимци са мјеста масовне пуцњаве: Хитне службе одвозе рањене, нападач ликвидиран

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner