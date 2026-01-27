Криминал "број један" у Гацку не престаје: Полиција дохакала крадљивцима горива

Извор:
АТВ
27.01.2026
07:50
Коментари:3
Поново је херцеговачка полиција дохакала крадљивцима горива из РиТЕ Гацко, пронашли су 37 бидона.
Синоћ су полицијски службеници из ПС Гацко у мјесту Степен на путу према Билећи зауставили Волксwаген комби којим је управљало лице Д.Д. из Билеће и пронашли 37 бидона дизел горива за које се сумња да је из машина гатачког гиганта, сазнаје АТВ.
АТВ је и раније извјештавала о овом проблему који у мору других гуши ово енерго предузеће.
Друштво
АТВ доноси детаље: Ово је криминал број један у Гацку
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму