Криминал "број један" у Гацку не престаје: Полиција дохакала крадљивцима горива

Извор:

АТВ

27.01.2026

07:50

Коментари:

3
Криминал "број један" у Гацку не престаје: Полиција дохакала крадљивцима горива
Фото: АТВ

Поново је херцеговачка полиција дохакала крадљивцима горива из РиТЕ Гацко, пронашли су 37 бидона.

Синоћ су полицијски службеници из ПС Гацко у мјесту Степен на путу према Билећи зауставили Волксwаген комби којим је управљало лице Д.Д. из Билеће и пронашли 37 бидона дизел горива за које се сумња да је из машина гатачког гиганта, сазнаје АТВ.

АТВ је и раније извјештавала о овом проблему који у мору других гуши ово енерго предузеће.

Рите гацко

Друштво

АТВ доноси детаље: Ово је криминал број један у Гацку

Тагови:

RiTE Gacko

крађа горива

Коментари (3)
