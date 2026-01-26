Logo
Саобраћајка у Залужанима, огласила се полиција

АТВ

26.01.2026

21:31

0
Саобраћајка у Залужанима, огласила се полиција
Фото: АТВ

Бањалучкој полицији је пријављена саобраћајна незгода на путу резервисаном за саобраћај моторних возила, у мјесту Залужани, а у којој су учествовали теретно и путничко возило.

У незгоди су двије особе задобиле тјелесне повреде.

Како је саопштено из полиције на лицу мјеста обављен је увиђај, а за вријеме вршења увиђаја саобраћај на наведеној дионици био обустављен и преусмјерен на алтернативни правац.

Незгода је пријављена вечерас у 19:15 часова.

Саобраћајна незгода у Бањалуци

Хроника

Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, има повријеђених

Саобраћајна незгода

