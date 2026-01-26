Саобраћајка у Залужанима, огласила се полиција

Извор:
АТВ
26.01.2026
21:31
Коментари:0
Бањалучкој полицији је пријављена саобраћајна незгода на путу резервисаном за саобраћај моторних возила, у мјесту Залужани, а у којој су учествовали теретно и путничко возило.
У незгоди су двије особе задобиле тјелесне повреде.
Како је саопштено из полиције на лицу мјеста обављен је увиђај, а за вријеме вршења увиђаја саобраћај на наведеној дионици био обустављен и преусмјерен на алтернативни правац.
Незгода је пријављена вечерас у 19:15 часова.
Хроника
Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, има повријеђених
Најновије
Најчитаније
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Тренутно на програму