Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, има повријеђених

Извор:

АТВ

26.01.2026

20:38

Фото: АТВ

Вечерас је на брзој цести Бањалука - Лакташи дошло до саобраћајне незгоде у којој су двије особе задобиле лакше тјелесне повреде.

Због несреће саобраћај је обустављен у смјеру ка Лакташима, а возила се преусмјеравају на Залужанско искључење.

Према најновијим информацијама, једна саобраћајна трака је пуштена у саобраћај, а увиђај је при крају, након чега се очекује потпуна нормализација саобраћаја.

Бањалука

Saobraćajna nezgoda

Лакташи

