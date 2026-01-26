Саобраћајка на брзој цести Бањалука-Лакташи, има повријеђених

Извор:
26.01.2026
Вечерас је на брзој цести Бањалука - Лакташи дошло до саобраћајне незгоде у којој су двије особе задобиле лакше тјелесне повреде.
Због несреће саобраћај је обустављен у смјеру ка Лакташима, а возила се преусмјеравају на Залужанско искључење.
Према најновијим информацијама, једна саобраћајна трака је пуштена у саобраћај, а увиђај је при крају, након чега се очекује потпуна нормализација саобраћаја.
