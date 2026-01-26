У Брчком ухапшена три малољетника: Починили чак 20 кривичних дјела

Извор:
Аваз
26.01.2026
16:49
Коментари:0
Полиција Брчко дистрикта је током прошле седмице реализовала двије оперативне акције кодних назива "Номад" и "Улов", у оквиру којих је расвијетљено укупно 20 кривичних дјела имовинске природе, пронађени отуђени предмети те ухапшени извршиоци ових кривичних дјела.
Оперативна акција "Номад" завршена је 20. јануара 2026. године, а проведена је у сарадњи с полицијским службеницима Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, односно Полицијске управе Челић.
Током ове акције расвијетљено је укупно пет кривичних дјела, од којих су четири извршена на подручју ужег градског језгра Брчко дистрикта, док је једно кривично дјело почињено на подручју Челића.
- У вези с извршењем наведених кривичних дјела полиција је идентификовала једно малољетно лице из Брчког, за које постоје основи сумње да је починило три кривична дјела тешка крађа, једно кривично дјело крађа, као и једно кривично дјело припремање кривичног дјела, у складу с одредбама Кривичног закона Брчко дистрикта. Током реализације акције пронађени су предмети отуђени у извршењу ових кривичних дјела, а након криминалистичке обраде малољетно лице је лишено слободе - саопћили су из Полиције Брчко дистрикта.
Дан касније, 21. јануара, завршена је и оперативна акција "Улов", у оквиру које је расвијетљено укупно 15 кривичних дјела почињених на подручју насеља Брка, Буквик и Уловићи. Полиција је у везу с извршењем ових дјела довела једно лице рођено 2002. године, као и два малољетна лица, сви из Брчког.
- Према прикупљеним сазнањима, осумњичени се доводе у везу с извршењем осам кривичних дјела тешка крађа, четири кривична дјела тешка крађа у вези са саизвршилаштвом, једног кривичног дјела крађа те два кривична дјела оштећење туђе ствари, такође према Кривичном закону Брчко дистрикта. Током акције пронађени су предмети отуђени у извршењу наведених кривичних дјела, а сва лица су након криминалистичке обраде лишена слободе - додали су из брчанске полиције.
Из Полиције Брчко дистрикта је саопштено да ће против наведених лица у наредном периоду Кантоналном тужилаштву бити достављени извјештаји о почињеним кривичним дјелима.
