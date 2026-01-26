Logo
Ухапшен убица Живка Бакића

Телеграф

26.01.2026

15:53

Ухапшен убица Живка Бакића
Оперативци Управе криминалистичке полиције (УКП) за град Београд ставили су тачку на једну од најинтензивнијих истрага у посљедњем периоду.

У муњевитој акцији спроведеној у главном граду Србије, слободе је лишен мушкарац (35) за којег се основано сумња да је директни извршилац убиства Живка Бакића.

Оперативни рад уродио плодом

Иако су детаљи саме акције и даље под велом тајне због даљег тока истраге, ''Телеграф.рс'' сазнаје да је хапшење резултат даноноћног оперативног рада и координације различитих јединица полиције. Осумњичени је лоциран у Београду, гдје се скривао након злочина, а полицијска заседа није му оставила простора за отпор.

Незванично, осумњичени има досије.

