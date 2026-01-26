Logo
Одређен притвор осумњиченом за искориштавање дјеце за порнографију

26.01.2026

15:34

Одређен притвор осумњиченом за искориштавање дјеце за порнографију
Фото: АТВ

Основни суд у Бијељини одредио је једномјесечни притвор лицу Х. М. осумњиченом за искориштавање дјеце за порнографију.

Осумњиченом се ставља на терет да је од 1. јануара 2021. године до 23. децембра посјећивао интернет странице са фотографијама дјечије порнографије користећи различите профиле, те увозио, извозио, дистрибуисао, дијелио и прибављао за себе наведене садржаје.

Савјети

Намирнице које никада не смијете замрзавати

Он је малољетном лицу рођеном 2012. године упутио поруку са захтјевом да направи експлицитну фотографију, те да се састану у раним јутарњим часовима, саопштено је из суда.

Утврђено је да је осумњичени користио већи број профила, а да је поједине поруке већ брисао и да се тужилаштво оправдано позива на то да је оштећено малољетно дијете у директном контакту са осумњиченим, тако да постоји могућност да осумњичени утиче на оштећеног и остале свједоке и да омета евентуална свједочења.

У саопштењу је наведено да је за кривично дјело за које се Х. М. терети прописана казна затвора у трајању дужем од три године, али и да постоје нарочите околности које оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело.

Одузете паре

Регион

Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

Осумњичени је у дужем периоду користио већи број профила и прибављао садржаје дјечије порнографије, при чему је остао сакривен иза профила на друштвеним мрежама.

