Подигнута оптужница за несрећу у којој је погинуо Михајло Витор

Аутор:Огњен Матавуљ
26.01.2026
14:06
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против Адмира К. због саобраћајне несреће у којој је погинуо 24-годишњи Михајло Витор из Источног Сарајева.
Адмиру К. на терет је стављено да је из нехата починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја.
Трагедија се догодила 29. априла прошле године на магистралном путу Сумбуловац - Подроманија када је дошло до директног судара два возила. Страдали Витор био је сувозач у ”кедију”, којим је управљао М.С., док је оптужени био за воланом ”пола”.
У оптужници се наводи да је Адмир К. почео претицање у тренутку док лијева саобраћајна трака није слободна у довољном одстојању, чиме је угрозио саобраћај из супротног смјера.
Појашњава се да је оптужени ишао из правца Сумбуловца, брзином од 55 km/h, када је у мјесту Равна Романија почео претицање непознатог возила. У том тренутку из супротног смјера наишао је ”кеди”, који се кретао брзином од 63 km/h и био је 69 метара удаљен од ”пола”.
Хроника
”Дошло је до директног чеоног судара возила при чему је возач ”кедија” М.С. задобио тешку повреду у виду прелома чашице десног кољена, док је сувозач Михајло Витор задобио вишеструке повреде од којих је преминуо на лицу мјеста”, додаје се у оптужници.
Уколико се докаже кривица, Адмиру К. пријети казна од једне до осам година затвора.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Сокоцу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
