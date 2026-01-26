Logo
Подигнута оптужница за несрећу у којој је погинуо Михајло Витор

Аутор:

Огњен Матавуљ

26.01.2026

14:06

Подигнута оптужница за несрећу у којој је погинуо Михајло Витор

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против Адмира К. због саобраћајне несреће у којој је погинуо 24-годишњи Михајло Витор из Источног Сарајева.

Адмиру К. на терет је стављено да је из нехата починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја.

Директан судар

Трагедија се догодила 29. априла прошле године на магистралном путу Сумбуловац - Подроманија када је дошло до директног судара два возила. Страдали Витор био је сувозач у ”кедију”, којим је управљао М.С., док је оптужени био за воланом ”пола”.

У оптужници се наводи да је Адмир К. почео претицање у тренутку док лијева саобраћајна трака није слободна у довољном одстојању, чиме је угрозио саобраћај из супротног смјера.

Претицао на удаљености од 69 метара

Појашњава се да је оптужени ишао из правца Сумбуловца, брзином од 55 km/h, када је у мјесту Равна Романија почео претицање непознатог возила. У том тренутку из супротног смјера наишао је ”кеди”, који се кретао брзином од 63 km/h и био је 69 метара удаљен од ”пола”.

681209431314a sudar ravna romanija 2

Хроника

Кобно претицање: Познати детаљи несреће у којој погинуо младић из Источног Сарајева

”Дошло је до директног чеоног судара возила при чему је возач ”кедија” М.С. задобио тешку повреду у виду прелома чашице десног кољена, док је сувозач Михајло Витор задобио вишеструке повреде од којих је преминуо на лицу мјеста”, додаје се у оптужници.

Уколико се докаже кривица, Адмиру К. пријети казна од једне до осам година затвора.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Сокоцу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

