Хапшење у Новом Граду: Возио под дејством дроге, па му пронашли бомбе, метке и кокаин

Извор:

АТВ

26.01.2026

09:34

Коментари:

0
Хапшење у Новом Граду: Возио под дејством дроге, па му пронашли бомбе, метке и кокаин
Фото: ПУ Приједор

Лице А.Г. из Новог Града ухапшено је због вожње под дејством дроге, да би полиција у претресу стамбених просторија које користи пронашла и бомбе и муницију.

"Полицијски службеници Полицијске станице Нови Град су 25.01.2026. године приликом претреса стамбених просторија које користи лице А.Г. из Новог Града пронашли и привремено одузели три ручне бомбе, 50 метака калибра 7,62мм и мању кутију са остацима бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин.

Наведено лице је претходно истог дана лишено слободе након што је контролом у саобраћају утврђено да управља возилом под дејством опојних дрога", саопштено је из ПУ Приједор.

Због почињеног прекршаја по Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лицу је уручен прекршајни налог, а након комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Приједор против А.Г. доставиће се извјештај за почињена кривична дјела „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ и „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

Нови Град

Дрога

Бомба

ПУ Приједор

