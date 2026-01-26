Хапшење у Новом Граду: Возио под дејством дроге, па му пронашли бомбе, метке и кокаин

Извор:
АТВ
26.01.2026
09:34
Коментари:0
Лице А.Г. из Новог Града ухапшено је због вожње под дејством дроге, да би полиција у претресу стамбених просторија које користи пронашла и бомбе и муницију.
"Полицијски службеници Полицијске станице Нови Град су 25.01.2026. године приликом претреса стамбених просторија које користи лице А.Г. из Новог Града пронашли и привремено одузели три ручне бомбе, 50 метака калибра 7,62мм и мању кутију са остацима бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу кокаин.
Наведено лице је претходно истог дана лишено слободе након што је контролом у саобраћају утврђено да управља возилом под дејством опојних дрога", саопштено је из ПУ Приједор.
Због почињеног прекршаја по Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лицу је уручен прекршајни налог, а након комплетирања предмета Окружном јавном тужилаштву Приједор против А.Г. доставиће се извјештај за почињена кривична дјела „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“ и „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч2
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
50
12
48
12
39
12
33
12
31
Тренутно на програму