Невријеме направило проблеме: Више мјеста у Херцеговини без струје

Извор:

АТВ

26.01.2026

08:56

Невријеме направило проблеме: Више мјеста у Херцеговини без струје
Фото: АТВ

Више мјеста у Херцеговини јутрос је освануло без струје, након јаког вјетра и обилних падавина које је јуче погодило ово подручје, потврђено је за АТВ из Електро-Херцеговине.

На подручју ТЈ Требиње без струје су села Убла, Коњско, Богојевић Село и Брежине. У Билећи је без напона дио далековода Врањска.

Снијежне падавине направиле су опет проблеме на електромрежи у Гацку.

“Када је ријеч о подручју Гацка, без електричне енергије су потрошачи у селима Улиње, Јасеник, Драмешина, Чемерно, Врба и Автовац.” рекао је за АТВ Игор Милојевић, извршни директор за управљање мрежом у Електро-Херцеговини.

Екипе Електро-Херцеговине су на терену и раде на отклањању кварова насталих усљед невремена.

