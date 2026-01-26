Невријеме направило проблеме: Више мјеста у Херцеговини без струје

Извор:
АТВ
26.01.2026
08:56
Коментари:0
Више мјеста у Херцеговини јутрос је освануло без струје, након јаког вјетра и обилних падавина које је јуче погодило ово подручје, потврђено је за АТВ из Електро-Херцеговине.
На подручју ТЈ Требиње без струје су села Убла, Коњско, Богојевић Село и Брежине. У Билећи је без напона дио далековода Врањска.
Снијежне падавине направиле су опет проблеме на електромрежи у Гацку.
“Када је ријеч о подручју Гацка, без електричне енергије су потрошачи у селима Улиње, Јасеник, Драмешина, Чемерно, Врба и Автовац.” рекао је за АТВ Игор Милојевић, извршни директор за управљање мрежом у Електро-Херцеговини.
Екипе Електро-Херцеговине су на терену и раде на отклањању кварова насталих усљед невремена.
