Logo
Large banner

Киша и јак вјетар направили пуно проблема: Улице под водом, оборена стабла; Екипе на терену

Извор:

АТВ

25.01.2026

22:10

Коментари:

0
Невријеме у Требињу
Фото: АТВ

Пуне руке посла имале су дежурне службе у Требињу, након што је у кратком времену пала велика количина кише праћена јаким вјетром.

Невријеме је изазвало поплаве на појединим градским улицама и оборило неколико стабала.

Дежурне екипе су успјешно реаговале, уклањале оборено дрвеће и чистиле шахтова.

Требиње-киша-25012026

Градови и општине

Невријеме у Требињу: Улице под водом, падао и град

У Требињу пало 47,8 литара кише по метру квадратном, док је дувао вјетар јужног смјера од 69 километара на час.

У Билећи је пало 29,8 литара кише по метру квадратном, у Гацку 21,1, а на Чемерну 20 литара кише.

Тренутно у сјеверним дијеловима Херцеговине пада снијег.

Подијели:

Тагови:

Требиње

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег

Свијет

Због обилног снијега и киша погинуло више од 60 људи

1 д

0
Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

Свијет

Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

1 д

0
Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

Друштво

Црвени метеоаларм у БиХ: Да ли нам пријете поплаве?

1 д

0
Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

Свијет

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

2 д

0

Више из рубрике

Шакалијада

Друштво

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

7 ч

0
Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?

Друштво

Агенција за аграрна плаћања објавила: Колико су поједини мљекари добили из буџета?

8 ч

11
Убијен вук добој

Друштво

Ловци у акцији: Одстријељен вук у насељу Липац

9 ч

0
Ево гдје радар најчешће "хвата" у Српској

Друштво

Ево гдје радар најчешће "хвата" у Српској

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

14

Душан Мандић проглашен за МВП финала

22

10

Киша и јак вјетар направили пуно проблема: Улице под водом, оборена стабла; Екипе на терену

21

59

Централне вијести АТВ-а, 25.01.2026.

21

59

"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

21

53

Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner