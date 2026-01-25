Киша и јак вјетар направили пуно проблема: Улице под водом, оборена стабла; Екипе на терену

Извор:
Пуне руке посла имале су дежурне службе у Требињу, након што је у кратком времену пала велика количина кише праћена јаким вјетром.
Невријеме је изазвало поплаве на појединим градским улицама и оборило неколико стабала.
Дежурне екипе су успјешно реаговале, уклањале оборено дрвеће и чистиле шахтова.
У Требињу пало 47,8 литара кише по метру квадратном, док је дувао вјетар јужног смјера од 69 километара на час.
У Билећи је пало 29,8 литара кише по метру квадратном, у Гацку 21,1, а на Чемерну 20 литара кише.
Тренутно у сјеверним дијеловима Херцеговине пада снијег.
