Logo
Large banner

Због обилног снијега и киша погинуло више од 60 људи

Извор:

СРНА

24.01.2026

15:01

Коментари:

0
Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

Више од 60 људи је погинуло, а више од 100 је повријеђено усљед обилног снијега и кише широм Авганистана у протекла три дана, саопштила је Национална служба за управљање катастрофама.

Портпарол Националне службе за управљање катастрофама Јусаф Хамад рекао је да је 61 особа погинула, а 110 повријеђено, док је 458 кућа потпуно или дјелимично уништено, а стотине животиња су угинуле у 15 од 34 авганистанске провинције.

Он је додао да је могуће да ће се ови бројеви промијенити како буду пристизале нове информације.

Према његовим ријечима, хитне службе покушавају да отворе путеве и омогуће приступ одсјеченим селима.

Више од 300 људи је погинуло у прољећним бујичним поплавама 2024. године у Авганистану, подсјећа АП.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Авганистан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

Остали спортови

Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

2 ч

1
"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

Свијет

"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

2 ч

0
Минић: Српска се осјећа јачом када зна да је уз њу јака Србија

Република Српска

Минић: Српска се осјећа јачом када зна да је уз њу јака Србија

2 ч

0
Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

Свијет

Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

2 ч

0

Више из рубрике

"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

Свијет

"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

2 ч

0
Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

Свијет

Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

2 ч

0
Кијев у чуду: "Овакав напад одавно није виђен"

Свијет

Кијев у чуду: "Овакав напад одавно није виђен"

3 ч

0
Нова драма: Агенти са оцем привела и дјевојчицу (2)

Свијет

Нова драма: Агенти са оцем привела и дјевојчицу (2)

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Ванредно хидролошко стање због најављених падавина

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner