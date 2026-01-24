Због обилног снијега и киша погинуло више од 60 људи

Извор:
Више од 60 људи је погинуло, а више од 100 је повријеђено усљед обилног снијега и кише широм Авганистана у протекла три дана, саопштила је Национална служба за управљање катастрофама.
Портпарол Националне службе за управљање катастрофама Јусаф Хамад рекао је да је 61 особа погинула, а 110 повријеђено, док је 458 кућа потпуно или дјелимично уништено, а стотине животиња су угинуле у 15 од 34 авганистанске провинције.
Он је додао да је могуће да ће се ови бројеви промијенити како буду пристизале нове информације.
Према његовим ријечима, хитне службе покушавају да отворе путеве и омогуће приступ одсјеченим селима.
Више од 300 људи је погинуло у прољећним бујичним поплавама 2024. године у Авганистану, подсјећа АП.
