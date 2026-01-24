Кијев у чуду: "Овакав напад одавно није виђен"

Извор:
24.01.2026
Русија је први пут послије дуго времена гађала Кијев противбродским ракетама H-22, саопштио је пуковник Јуриј Ихнат, начелник Одјељења за комуникације Команде ваздухопловних снага Украјине.
Украјинске снаге противваздушне одбране уништиле су 9 од 12 ракета.
"Ове ракете, H-22, дуго се нису појављивале у извјештајима. Посебност овог напада лежи управо у употреби ових ракета... Ракете H-22 су првобитно биле дизајниране за употребу против група носача авиона (то им је примарна намјена). Могу да носе различите типове бојевих глава. Њихова кључна карактеристика је да је борбени терет ове ракете 950 килограма.
A pair of 3M22 Zircon hypersonic missiles struck the 750 kV substation linking the Rivne Nuclear Power Plant to Kyiv in Bila Tserkva. Russia also used Kh-22 and Iskander-M missiles in an apparent attempt to completely cut off power to the capital. pic.twitter.com/GcQsMUDj2D— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) January 24, 2026
Данас је непријатељ употребио 12 таквих ракета против Кијева, лансираних са стратешких авијацијских авиона – бомбардера Ту-22М3, које је непријатељ пребацио са Далеког истока ближе Украјини."
Ихнат је рекао да је укупно 412 ракета H-22 или H-32 коришћено против Украјине, од којих су до сада оборене само три. Са посљедњим нападом, противваздушна одбрана је додала још девет, чиме је укупан број уништених порастао на 12.
Ихнат је такође напоменуо да такве ракете прате балистичку путању. Само системи Патриот су способни да пресретну циљеве овог типа.
