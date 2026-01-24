Logo
Кијев у чуду: "Овакав напад одавно није виђен"

Агенције

Агенције

24.01.2026

13:31

Кијев у чуду: "Овакав напад одавно није виђен"
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Русија је први пут послије дуго времена гађала Кијев противбродским ракетама H-22, саопштио је пуковник Јуриј Ихнат, начелник Одјељења за комуникације Команде ваздухопловних снага Украјине.

Украјинске снаге противваздушне одбране уништиле су 9 од 12 ракета.

"Ове ракете, H-22, дуго се нису појављивале у извјештајима. Посебност овог напада лежи управо у употреби ових ракета... Ракете H-22 су првобитно биле дизајниране за употребу против група носача авиона (то им је примарна намјена). Могу да носе различите типове бојевих глава. Њихова кључна карактеристика је да је борбени терет ове ракете 950 килограма.

Данас је непријатељ употребио 12 таквих ракета против Кијева, лансираних са стратешких авијацијских авиона – бомбардера Ту-22М3, које је непријатељ пребацио са Далеког истока ближе Украјини."

Ихнат је рекао да је укупно 412 ракета H-22 или H-32 коришћено против Украјине, од којих су до сада оборене само три. Са посљедњим нападом, противваздушна одбрана је додала још девет, чиме је укупан број уништених порастао на 12.

Ихнат је такође напоменуо да такве ракете прате балистичку путању. Само системи Патриот су способни да пресретну циљеве овог типа.

Русија

Украјина

raketa

Kijev

