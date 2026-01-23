"Ни за 100 година нећемо дозволити Украјини да уђе у ЕУ"

Извор:
Украјина покушава да утиче на исход предстојећих парламентарних избора у Мађарској јер зна да актуелна влада неће дозволити њено приступање Европској унији, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан новинарима, коментаришући резултате самита ЕУ у Бриселу.
На том састанку Европска комисија је подијелила мапу пута за приступање Украјине Унији до 2027. године.
"Мислим да у наредних сто година неће бити парламента у Мађарској који би гласао за приступање Украјине ЕУ", поручио је Орбан.
"Не желимо да они уђу у ЕУ", нагласио је премијер, додајући да је управо зато Кијев заинтересован за победу опозиције и покушава да се меша у унутрашње послове Будимпеште.
Због тога, очекује интервенцију украјинских служби и у предстојећем изборном процесу.
"Морамо признати да ће Украјинци бити активни учесници у (изборној) кампањи у Мађарској, јер је у њиховом суштинском интересу да се промени власт у Мађарској. Нисам одушевљен тиме и борићемо се против тога", истакао је Орбан.
Министар спољних послова Петер Сијарто подсетио је да је слична ситуација постојала и на претходним изборима.
"Тако је било пре четири године, када су водили кампању за наше противнике. То се поново дешава јер знају да проукрајинска влада може доћи на власт само ако нас уклоне", рекао је Сијарто у видео-обраћању.Он је навео да ће на предстојећим изборима "мађарски грађани моћи да одлуче да ли желе мир или рат и да ли ће дозволити председнику (Владимиру) Зеленском да узме њихов новац ради подршке корумпираном украјинском режиму".
Парламентарни избори у Мађарској, након којих ће бити формирана нова влада, заказани су за 12. април.
Орбанова странка Фидес – Мађарски грађански савез и њен млађи коалициони партнер, Хришћанско-демократска народна странка, такмиче се против опозиционе партије Тиса (Поштовање и слобода).
Њен лидер је бивши државни функционер Петер Мађар, који ужива подршку руководства ЕУ и највеће фракције у Европском парламенту – Европске народне партије.
