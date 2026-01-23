Трамп: Много тога постигнуто током посјете Давосу

Извор:
СРНА
23.01.2026
14:33
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп истакао је да је много тога постигнуто током његове посјете Давосу ове седмице, укључујући договорену основу за споразум о Гренланду и оснивање Одбора за мир.
"Колико је сјајан био пут у Давос. Толико тога је постигнуто, укључујући оквирни споразум са НАТО-ом о Гренланду. Исто тако, /основан је/ Одбор за мир. Учинимо Америку поново великом!", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Свијет
Скандал у болници: Радник осумњичен да је скрнавио тијела покојника
Трамп је у више наврата говорио како САД треба да контролишу Гренланд, аутономну област Данске. Он се позвао на стратешку важност Гренланда за државну безбједност САД.
Власти Данске и Гренланда упозориле су Вашингтон да не покушава да заузме острво, напоменувши да очекују да се поштује њихог територијални интегритет.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
23
17
18
17
17
17
15
17
13
Тренутно на програму