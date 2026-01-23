Logo
Трамп: Много тога постигнуто током посјете Давосу

СРНА

23.01.2026

14:33

Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп истакао је да је много тога постигнуто током његове посјете Давосу ове седмице, укључујући договорену основу за споразум о Гренланду и оснивање Одбора за мир.

"Колико је сјајан био пут у Давос. Толико тога је постигнуто, укључујући оквирни споразум са НАТО-ом о Гренланду. Исто тако, /основан је/ Одбор за мир. Учинимо Америку поново великом!", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Трамп је у више наврата говорио како САД треба да контролишу Гренланд, аутономну област Данске. Он се позвао на стратешку важност Гренланда за државну безбједност САД.

Власти Данске и Гренланда упозориле су Вашингтон да не покушава да заузме острво, напоменувши да очекују да се поштује њихог територијални интегритет.

Доналд Трамп

Америка

Davos

