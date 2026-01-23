Logo
Отели су више од 150 вјерника, сада траже необичну откупнину

Извор:

Дневник.хр

23.01.2026

14:05

Отели су више од 150 вјерника, сада траже необичну откупнину
Фото: Unsplash

Након масовне отмице вјерника, отмичари су се јавили породицама са неуобичајеним захтјевом.

Наоружани мушкарци који су на северозападу Нигерије отели више од 150 верника од породица талаца траже откупнину.

Нападачи су у једној од највећих масовних отмица у Нигерији у недељу упали у три цркве на подручју Кајуруа и отели 177 особа. Њих 11 је успјело да побегне.

Нигеријске безбједносне снаге распоредиле су специјалне тимове у потрази за отмичарима, а вјерује се да припадају одметнутим групама које често спроводе отмице ради откупнине.

Становници су у разговору за Асошијетед прес рекли да су нападачи контактирали породице и затражили 17 мотоцикала, чија се појединачна вриједност процјењује на око 1.000 долара, односно укупно око 17.000 долара, како би започели преговоре о ослобађању талаца.

Вријеме - облаци

Друштво

Цијела Српска под упозорењем због више појава

„Рекли су да желе 17 мотоцикала и за сада нам нису рекли да траже новац“, рекао је Исхаку Дан азуми, сеоски поглавар мјеста Курмин Вали.

Наоружане групе у нигеријским жариштима сукоба често се крећу мотоциклима кроз огромна шумска подручја која користе као скровишта, што им омогућава лакше избјегавање безбједносних снага.

Гувернер савезне државе Кадуна, Уба Сани, посјетио је погођена подручја у Кајуруу и рекао да држава блиско сарађује са безбедносним снагама како би пронашла и спасила таоце.

Посљедњих мјесеци Нигерија се нашла у фокусу америчке владе, која је оптужила нигеријске власти да не штите хришћане.

Те оптужбе довеле су до дипломатског захлађења односа између двије земље, преноси Дневник.хр.

