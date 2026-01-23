Ирена Игњатовић преузела ресор, одмах открила планове

23.01.2026
13:46
Коментари:0
Новоизабрани министар породице, омладине и спорта, Ирена Игњатовић, преузела је дужност и том приликом истакла да ће сви значајни пројекти Министарства бити настављени, али да ће се са својим сарадницима потрудити да унаприједи области у којима постоји простор за напредак.
Преузимајући дужност Игњатовићева се захвалила бившем министру, Селми Чабрић, на свему што је до сада урађено и истакла да ће наставити са подршком вишечланим породицама, унапређењем правног оквира када је ријеч о насиљу у породици али и директном подршком младима кроз субвенције каматних стопа и спортским организацијама за организацију такмичења и реализацију програмских активности.
Чабрићева је честитала Игњатовићевој на избору за министра и истакла да предаје дужност задовољна оним што је учињено у претходном периоду. Нагласила је да су урађене измјене Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, унапријеђени стратешки документи у областима насиља у породици и волонтирања а учињен је значајан искорак у систему школског спорта формирањем Савеза за школски спорт Републике Српске.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
6 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму