Ирена Игњатовић преузела ресор, одмах открила планове

23.01.2026

13:46

Коментари:

0
Ирена Игњатовић преузела ресор, одмах открила планове
Фото: Уступљена фотографија

Новоизабрани министар породице, омладине и спорта, Ирена Игњатовић, преузела је дужност и том приликом истакла да ће сви значајни пројекти Министарства бити настављени, али да ће се са својим сарадницима потрудити да унаприједи области у којима постоји простор за напредак.

Преузимајући дужност Игњатовићева се захвалила бившем министру, Селми Чабрић, на свему што је до сада урађено и истакла да ће наставити са подршком вишечланим породицама, унапређењем правног оквира када је ријеч о насиљу у породици али и директном подршком младима кроз субвенције каматних стопа и спортским организацијама за организацију такмичења и реализацију програмских активности.

Чабрићева је честитала Игњатовићевој на избору за министра и истакла да предаје дужност задовољна оним што је учињено у претходном периоду. Нагласила је да су урађене измјене Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, унапријеђени стратешки документи у областима насиља у породици и волонтирања а учињен је значајан искорак у систему школског спорта формирањем Савеза за школски спорт Републике Српске.

Ирена Игњатовић

