Стевандић: БиХ тамни али и луди вилајет гдје је све постало лично

23.01.2026

13:10

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да је БиХ тамни али и луди вилајет гдје је све постало лично.

"Сви би да су они мјера! Уставни суд попут /Кристијана/ Шмита има приватан обрачун са Милорадом Додиком. Бивши реис Исламске заједнице прави босанску православну цркву. Вукан и Црнадак воде хајку против Џевада М. /Махмутовић/ јер је издао Бошњаке којим служе? Лудило у недоглед", написао је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

Република Српска

Додик о Уставном суду: Он не личи на суд, више на кафану

Клуб Бошњака у Вијећу народа Републике Српске није постигао јуче консензус о покретању механизма заштите виталног националног интереса на одлуку о избору нове Владе Републике Српске.

