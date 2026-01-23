Стевандић: БиХ тамни али и луди вилајет гдје је све постало лично

23.01.2026
13:10
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да је БиХ тамни али и луди вилајет гдје је све постало лично.
"Сви би да су они мјера! Уставни суд попут /Кристијана/ Шмита има приватан обрачун са Милорадом Додиком. Бивши реис Исламске заједнице прави босанску православну цркву. Вукан и Црнадак воде хајку против Џевада М. /Махмутовић/ јер је издао Бошњаке којим служе? Лудило у недоглед", написао је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.
