Дјечак (5) задобио тешке опекотине док су топили чварке: Врела маст се просула по њему

Телеграф
23.01.2026
12:43
Полиција истражује тешку несрећу која се догодила прије неколико дана у Акашту у Мађарској, у којој је озбиљно повријеђен дјечак (5), унук познатог бизнисмена Јожефа Штадлера.
Малишан трпи јаке болове и тренутно се налази на лијечењу у једној болници у Будимпешти, а опекотине су захватиле више од десет одсто површине тијела.
Несрећа се догодила током викенда, приликом током топљења чварака у врелом казану који није био поклопљен.
У једном тренутку дјечак се оклизнуо на леду и инстинктивно је покушао да се ухвати за казан како би задржао равнотежу. Али је том приликом оборио казан и просу врелу маст по себи.
Задобио је тешке опекотине, скоро цијела леђа и задњица су му изгорјели. Иако је од несреће прошло неколико дана, дјечак и даље има кошмаре.
"Зли момци су ми скинули одјећу и оставили ми кожу у њој", овим ријечима се мали Бени, присјећа тренутака након несреће, док су присутни покушавали да му помогну.
Дјечак је имао неколико операција трансплантације коже, а љекари су му замијенили изгорјеле дијелове ткивом које је узето са његове бутине.
О догађају се огласио и Ђула Палинкаш, парох Реформатске црквене парохије Сабадсалаш, која је организовала окупљање.
"Дјетету је одмах указана стручна помоћ, а хитна помоћ је стигла за неколико минута. Колико ја знам, ни родитељи нити било ко други нису покренули истрагу. Такође, колико ми је познато, до сада није била покренута ни полицијска истрага у вези са овим случајем", рекао је Палинкаш.
Међутим, питање које су почели да постављају и чланови породице, али и шира јавност, јесте како је могуће да у овако тешком случају поступак није покренут по службеној дужности.
Из полиције жупаније Бач-Кишкун саопштено је да је истрага покренута након објављивања медијских навода. У свом одговору навели су да до тада нису имали сазнања о инциденту, због чега поступак није могао да буде покренут раније, али да сада постоје услови да се истрага спроведе.
