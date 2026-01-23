Logo
Цијела Српска под упозорењем због више појава

Стеван Лулић

23.01.2026

13:51

Упозорење за Републику Српску због времена
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење за скоро цијелу Републику Српску због двије временске појаве.

Упозорење се односи на недјељу, 25.01, када се очекују обилне падавине у Херцеговини, на југозападу (дијелови Крајине) и у Горњем Подрињу.

"Очекују се и јачи пљускови уз обилније падавине у кратком периоду. Укупна количина падавина у Херцеговини од 60 до 100 милиметара, на југозападу и у Горњем Подрињу од 30 до 60 милиметара", упозорава РХМЗ.

Метеоролози такође упозоравају да је због обилних падавина у кратком периоду и топљења преосталог снијега, могућа појава бујичних водотокова у Херцеговини и на ријекама у горњим дијеловима сливова Дрине, Босне, Врбаса, Уне и Сане.

Могући су и проблеми са оборинским водама и отицањем воде у урбаним зонама.

Пријети и вјетар

РХМЗ је издао и упозорење на олујни вјетар за цијелу Републику Српску осим за крајњи сјевер.

"У недјељу ће бити и вјетровито уз јак до олујни југо. Удари вјетра од 50 до 80 километара на сат, локално у брдско-планинским предјелима у Херцеговини и јачи. На сјеверу слаб до умјерен вјетар уз ударе до 50 километара на сат", закључује РХМЗ.

ФБиХ у црвеном

Дијелови ФБиХ су у црвеном због очекиваних обилних падавина у недјељу, 25. јануара, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Упозорење је издато за Херцеговину, те централне, југозападне и југоисточне дијелове земље у периоду од недјеље ујутро па до понедјељка.

У наведеном периоду очекује се од 40 до 80 литара падавина по метру квадратном.

Становништву се савјетује да у оваквим околностима буде спремно да заштитити себе и имовину.

Могући су плављење имовине и саобраћајних мрежа, као и поремећаји у снабдијевању електричном енергијом, водом и у комуникацијама.

