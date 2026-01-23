Скандал у болници: Радник осумњичен да је скрнавио тијела покојника

Извор:
Телеграф
23.01.2026
14:23
Коментари:0
Болницу у њемачком граду Бинде потреса велики скандал, а пошто је један од њихових запослених осумњичен да је сексуално злостављао тијела преминулих.
Неименовани 39-годишњи мушкарац је радио у здравственој установи до краја јуна 2025, а међу његовим задацима било је чишћење и одржавање одјељења патологије, гдје се повремено смјештају тијела умрлих пацијената.
Србија
Ликвидирани Живко Бакић сахрањен поред брата
Према полицијском извјештају, осумњичени је средином јуна и крајем децембра 2025, наводно, извршио сексуалне радње над тијелима одраслог мушкарца и жене.
Положај у којима су тијела пронађена, као и трагови на лицу мјеста, указивали су на ужасан чин, што је болница одмах пријавила надлежним органима, преноси Билд.
Након истраге, полиција и јавни тужилац идентификовали су и осумњичили 39-годишњака. Приликом претреса његовог стана одузети су електронски уређаји и други потенцијални докази. Осумњичени је, такође, дао узорак пљувачке, па се анализирају и ДНК трагови.
Република Српска
Врањеш: Сарајеву незамисливо да Српска има добре односе и са Америком и са Русијом
Важно је напоменути да некрофилија није посебно кривично дјело у Њемачкој. Осумњиченом се ставља на терет нарушавање мира покојника.
Пошто су жртве преминули, није могуће подизање оптужнице за сексуално злостављање.
Република Српска
Министар Радан Остојић преузео дужност
Према члану 168. Кривичног законика, кажњавају се радње које нарушавају достојанство преминуле особе, а казна може бити до три године затвора.
Најновије
Најчитаније
17
23
17
18
17
17
17
15
17
13
Тренутно на програму