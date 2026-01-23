Загорјеле шерпе ће уз овај трик заблистати као нове

Извор:
Загорјеле шерпе су проблем са којим се готово свако сусрео барем једном. Остаци хране који се залијепе за дно често дјелују немогуће за уклањање, а рибање зна да потраје и уништи посуђе. Ипак, постоји једноставан кућни трик који може учинити да шерпе поново изгледају скоро као нове, без много муке.
За овај трик све што треба да урадите јесте да у загорјелу шерпу сипате воду тако да прекрије дно, а затим додате већу количину кухињске соли. Ставите шерпу на ринглу и пустите да вода проври. Након неколико минута кувања, загорјели слојеви ће почети да се одвајају од дна.
Када се шерпа мало охлади, довољно је да је пребришете сунђером и примјетићете да се нечистоћа лако скида, без напорног рибања. Ако су мрље упорне, можете додатно посути мало соде бикарбоне и њежно утрљати, што ће помоћи да се уклоне и најтврдокорнији остаци.
Овај трик је посебно користан јер не захтијева скупа средства за чишћење, не оштећује посуђе и користи састојке које већ имате у кући. Идеално рјешење за брзо и ефикасно чишћење загорјелих шерпи и тигања.
