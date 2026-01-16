16.01.2026
Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом неће се исплатити, а самим тим Кијев никада неће добити одштету од Москве да врати новац позајмљен од Европљана, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.
Он је током гостовања на радио-станици "Кошут" подсјетио да су западне земље од 2022. године већ дале Украјини више од 193 милијарде долара, те да ЕУ, упоредо са војном помоћи, сада планира да обезбиједи "војни зајам" Кијеву од 90 милијарди долара током ове и сљедеће године, као и 800 милијарди долара за обнову у наредних 10 година.
Према његовим ријечима, Брисел се нада да ће тај новац бити враћен кроз одштету од Русије и пљенидбу замрзнутих руских средстава.
"Зато лидери ЕУ наговарају Кијев да настави војне операције. Њихов аргумент је једноставан, а то је `да ће Украјина да побиједи, а Руси ће да плате одштету и тако ће они добити свој новац назад`.
Међутим, никада нисам срео барем једног озбиљног стручњака који ће рећи да Руси могу бити поражени на ратишту до те мјере да ће бити приморани да плате. Све те приче су ништа друго до бајке", нагласио је Орбан.
Он је оцијенио да прорачуни европских политичара који заговарају наставак војних акција против Русије не одговарају реалности, пренио је ТАСС.
Орбан је скренуо пажњу на недостатак средстава у ЕУ за војну помоћ Кијеву.
Мађарски премијер сматра да се испоставило да су Американци били паметнији и одбили да наставе да пружају војну помоћ Кијеву, док Европљани планирају да подршке Украјину кроз зајмове које ће враћати будуће генерације.
