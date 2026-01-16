Logo
Large banner

Фицо се састаје са Трампом

Извор:

Танјуг

16.01.2026

11:21

Коментари:

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са словеначким премијером Робертом Голобом током округлог стола на самиту ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. децембра 2025. године.
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Премијер Словачке Роберт Фицо састаће се сутра са америчким предсједником Доналдом Трампом на Флориди током своје радне посјете Сједињеним Америчким Државама, саопштила је данас Служба за медије и информације словачке владе.

Фицо и Трамп ће се састати сутра у 15.30 часова по локалном времену у Трамповој резиденцији Мар-а-Лаго, наводи се у саопштењу, преноси ТАСР.

Фицо је отпутовао за САД у четвртак поподне, а данас око 15.00 часова по локалном времену састаће се у Вашингтону са америчким министром за енергетику, Кристофером А. Рајтом.

Потом ће, како је најављено, присуствовати церемонији потписивања споразума између влада Словачке и САД о сарадњи у области цивилне нуклеарне енергије.

Министарка економије Словачке Дениса Сакова и министар спољних послова Јурак Бланар такође су отпутовали у САД са Фицом.

Подијели:

Тагови:

Роберт Фицо

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Далибора жена варала с вјенчаним кумом, сазнао и да син није његов! Услиједио је преокрет

Љубав и секс

Далибора жена варала с вјенчаним кумом, сазнао и да син није његов! Услиједио је преокрет

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Милан из Градишке добио отказ јер је муштерију упозорио да скине капу са усташким симболима

1 ч

4
Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

Наука и технологија

Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

1 ч

0
Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!

Економија

Канада забила прст у око Трампу: Постигли споразум са Кином!

1 ч

0

Више из рубрике

ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

Палили аутомобиле полицајаца: Приведени тинејџери који су дјеловали под налогом Кијева

2 ч

0
ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

Свијет

ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

2 ч

0
Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију

Свијет

Небензја: Вријеме је да САД престану да изигравају међународног судију

2 ч

0
Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

Свијет

Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

28

Бијељинац оптужен за 30 кривичних дјела!

12

25

Алкараз пред камерама морао да објасни зашто је уручио отказ легенди

12

07

Генерација З све чешће даје отказ: Ево колико се просјечно задрже на једном радном мјесту

11

59

Орбан: Клађење лидера ЕУ на побједу Украјине над Русијом се неће исплатити

11

55

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner