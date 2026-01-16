Фицо се састаје са Трампом

Извор:
Танјуг
16.01.2026
11:21
Коментари:0
Премијер Словачке Роберт Фицо састаће се сутра са америчким предсједником Доналдом Трампом на Флориди током своје радне посјете Сједињеним Америчким Државама, саопштила је данас Служба за медије и информације словачке владе.
Фицо и Трамп ће се састати сутра у 15.30 часова по локалном времену у Трамповој резиденцији Мар-а-Лаго, наводи се у саопштењу, преноси ТАСР.
Фицо је отпутовао за САД у четвртак поподне, а данас око 15.00 часова по локалном времену састаће се у Вашингтону са америчким министром за енергетику, Кристофером А. Рајтом.
Потом ће, како је најављено, присуствовати церемонији потписивања споразума између влада Словачке и САД о сарадњи у области цивилне нуклеарне енергије.
Министарка економије Словачке Дениса Сакова и министар спољних послова Јурак Бланар такође су отпутовали у САД са Фицом.
