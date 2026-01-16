ЕУ мијења правила пријема нових чланица?

Извор:
Танјуг
16.01.2026
09:43
Коментари:0
Хрватски премијер Андреј Пленковић најавио је могуће велике стратешке промјене у политици проширења Европске уније на западни Балкан али и да ће све зависити од ширег мировног споразума са Украјином.
Одговарајући на питање посланика ХДЗ Андре Крстуловића Опаре, какав је став ЕУ-а о проширењу на земље западног Балкана, Пленковић је рекао:
- Уколико у оквиру ширег мировног договора с Украјином дође до консензуса који би тој држави, као један облик компензације, могао бити бржи пут у ЕУ, ако се то догоди, за очекивати је да ће и перспектива држава југоистока Европе бити бржа него што би била, ако се не остане по методологији индивидуалних заслуга и испуњавања критеријума сваке земље - рекао је Пленковић.
Уколико дође до таквог споразума у том контексту је за Хрватску посебно важно, навео је Пленковић, да у том "возу", ако се он догоди, буде и Босна и Херцеговина и оснажена права Хрвата у БиХ.
Пленковић је јуче током "актуелног пријеподнева" одговарао на питања посланика и о Гренланду и истакао да у ЕУ постоји "широка солидарност" свих чланица с Данском, као и у НАТО-у, осим САД. Оцијенио је да би све што би се базирало на војној интервенцији САД на Гренланду било лоше.
- Ту нема никаквих дилема - казао је Пленковић.
Подсјетио је и да је Данска као чланица НАТО-а била "раме уз раме" уз америчке војнике у било којој НАТО операцији широм свијета.
Стога је, каже, велики шок и невјерица на данској политичкој сцени.
- Сматрам да било шта што би требало да обезбиједи сигурност САД, та земља, Данска и Гренланд могу да договоре. Све што би се базирало на било каквој наглој војној интервенцији или присутности САД на Гренланду је по мом дубоком увјерењу јако лоше - прецизирао је Пленковић.
На питање опозиционе посланице Анки Мрак Тариташ (ГЛАС) какав је однос Хрватске према предсједнику САД Доналду Трампу који "има апетите" према Гренланду, Пленковић је казао да амерички предсједник у пракси спроводи политику МАГА покрета, а то је да чини најприје Америку снажном и великом.
- Зато и је таква политика утицала на западну хемисферу, промоција америчких трговинских интереса, напуштање Париског договора о климатским промјенама - рекао је Пленковић, пренио је ХРТ.
Република Српска
2 ч1
Свијет
2 ч0
БиХ
3 ч2
Друштво
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
28
12
25
12
07
11
59
11
55
Тренутно на програму