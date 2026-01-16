Logo
Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

Кликс

16.01.2026

Фото: Tanjug/Hina/Damir Senčar

"Постоји, само не знам јесу у америчкој администрацији то још вид‌јели на карти, острво Свалбард. Оно припада у принципу Норвешкој. Оно је мало источније од Гренланда и тамо завршава голфска струја и море није залеђено. То је интересантно. Ево, дао сам им тему за размишљање. Можда су вид‌јели на карти да постоји и то острво. Гренланд је бескористан", изјавио је Милановић.

Ова изјава наишла је на реакције у Норвешкој.

Веб страница норвешке јавне радиотелевизије (НРК) цитирала је Милановићеве ријечи и пренијела реакцију Еивинда Вад Петерсона, државног секретара у Министарству спољних послова.

"Свалбард је једнако дио Норвешке као и покрајине Агдер, Тронделаг и Финмарк. Географски и политички Свалбард се разликује од Гренланда и не може се упоређивати", преноси Индекс.

Петерсон је рекао да је "далеки сјевер најважније стратешко подручје Норвешке."

"Радимо на одбрани како бисмо постигли сигурност и стабилност, и властитим ресурсима и у блиској сарадњи с нашим савезницима. Свалбард је норвешки. Имамо преко 100 година искуства у суочавању са совјетском и руском присутношћу на Свалбарду", додао је Петерсон.

На негодовање норвешке стране указао је и хрватски министар одбране Иван Анушић који је јуче завршио дводневну посјету Норвешкој.

"Наравно да је то била незгодна тема и између мене и министра одбране Норвешке. Јасно сам рекао да то није став Владе Републике Хрватске и да се ограђујемо од те изјаве, на што су они били задовољни и захвалили су на томе."

Zoran Milanović

Norveška

