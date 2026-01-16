Logo
Бивши предсједник Јужне Кореје осуђен на пет година затвора

Извор:

СРНА

16.01.2026

08:08

Бивши предсједник Јужне Кореје осуђен на пет година затвора

Бивши предсједник Јужне Кореје Јун Сук Јеол осуђен је на пет година затвора на основу оптужби међу којима је ометање извршења налога за његово хапшење, након неуспјелог покушаја да уведе ратно стање, јавио је Ројтерс.

Централни окружни суд у Сеулу прогласио је Јуна кривим за ометање хапшења, фалсификовање званичних докумената и непоштовање правне процедуре потребне за увођење ратног стања.

Јунов адвокатски тим може да уложи жалбу на пресуду.

