Драма на конференцији у Бијелој кући: "Срам вас било, љевичару"

Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит ушла је у жесток вербални сукоб са британским новинаром током конференције за медије, након питања о убиству демонстранткиње у Минеаполису које се доводи у везу са агентом америчке имиграционе службе ИЦЕ.
Портпаролка предсједника САД Доналда Трампа, Керолајн Ливит, оштро је реаговала на питање британског новинара Нила Стенејџа са портала Хил о смрти 37-годишње Рене Гуд, која је прошле седмице убијена током протеста против имиграционе политике у Минеаполису.
🚨 OMG! LEAVITT JUST WENT NUUUTS!— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 15, 2026
REPORTER: Sec. Noem said ICE is doing everything correctly. 32 people died in ICE custody last year; they detained 170K citizens, Renee Good was shot & killed. How does that equate to them doing everything correctly?
LEAVITT: "You're a biased… pic.twitter.com/RtiFQ06ngV
Током конференције за медије у Бијелој кући, Стенејџ је навео податке о смртним случајевима у притворима ИЦЕ-а и оптужио агента те службе да је неоправдано убио демонстранткињу. Ливит је узвратила називајући га "пристрасним левичарским активистом", оптуживши га да игнорише злочине које су, према њеним ријечима, починили илегални мигранти, као и да се само "представља као новинар".
Смрт Рене Гуд истражује ФБИ. Према наводима власти, она је наводно аутомобилом кренула ка агенту ИЦЕ-а који је покушавао да је ухапси због блокаде пута. Инцидент је изазвао нереде у Минеаполису, а предсједник Трамп запријетио је да би могао да се позове на Закон о побуни и ангажује војску уколико локалне власти не обуздају насиље.
