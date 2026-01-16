Logo
Драма на конференцији у Бијелој кући: "Срам вас било, љевичару"

16.01.2026

07:41

Драма на конференцији у Бијелој кући: "Срам вас било, љевичару"
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит ушла је у жесток вербални сукоб са британским новинаром током конференције за медије, након питања о убиству демонстранткиње у Минеаполису које се доводи у везу са агентом америчке имиграционе службе ИЦЕ.

Портпаролка предсједника САД Доналда Трампа, Керолајн Ливит, оштро је реаговала на питање британског новинара Нила Стенејџа са портала Хил о смрти 37-годишње Рене Гуд, која је прошле седмице убијена током протеста против имиграционе политике у Минеаполису.

Током конференције за медије у Бијелој кући, Стенејџ је навео податке о смртним случајевима у притворима ИЦЕ-а и оптужио агента те службе да је неоправдано убио демонстранткињу. Ливит је узвратила називајући га "пристрасним левичарским активистом", оптуживши га да игнорише злочине које су, према њеним ријечима, починили илегални мигранти, као и да се само "представља као новинар".

Смрт Рене Гуд истражује ФБИ. Према наводима власти, она је наводно аутомобилом кренула ка агенту ИЦЕ-а који је покушавао да је ухапси због блокаде пута. Инцидент је изазвао нереде у Минеаполису, а предсједник Трамп запријетио је да би могао да се позове на Закон о побуни и ангажује војску уколико локалне власти не обуздају насиље.

