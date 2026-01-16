Макрон се пред војницима појавио с црвеним и натеченим оком

Извор:
16.01.2026
Емануел Макрон (Emmanuel Macron) појавио се с црвеним оком на свом годишњем обраћању француским војницима, а том приликом је, уз шалу, позвао на јачање војне моћи Француске. Француски предсједник упоредио је проблем с оком са пјесмом „Ај оф д Тајгер“ (Eye of the Tiger), поручивши да је ријеч о знаку одлучности и упозоривши да Француска може остати слободна у „бруталном свијету“ само ако је се други боје и ако је снажна.
Референца на насловну пјесму из филма „Роки 3“ (Rocky III), рок групе Сурвајвор (Survivor) из 1980-их година, дошла је у тренутку када је Макрон француску војску прогласио „најефикаснијом“ у Европи, додајући да мора постати јача и бржа. Прије самог говора, који је започео објашњењем свог изгледа, Макрон је током инспекције постројби носио сунчане наочале.
„Молим вас, опростите на неугледном изгледу мог ока. То је, наравно, нешто потпуно безопасно“, рекао је Макрон. „Једноставно то схватите као ненамјерну референцу на ‘Ај оф д Тајгер’… за оне који схвате референцу, то је знак одлучности.“
Своје новогодишње обраћање војницима у војној бази у Истреу (Istres), на југу Француске, искористио је да најави већа издвајања за одбрану. Навео је да жели помјерити планове за одбрамбени буџет од 64 милијарде евра са 2030. на 2027. годину, при чему би 3,5 милијарди евра за убрзање француског наоружавања било доступно већ ове године.
У контексту рата у Украјини и напетости око арктичке регије, упозорио је да „код неких у свијету дјелује нови колонијализам“. „Историја не опрашта ни лошу припрему ни слабост“, рекао је француски предсједник у четвртак, након објаве да ће француски војници бити послани на Гренланд ради јачања безбједности на Арктику, у оквиру заједничке мисије са европским снагама.
„Европљани имају посебну одговорност, јер ова територија припада Европској унији“, поручио је Макрон. „Почетни тим војног особља већ је на терену и биће појачан у наредним данима копненим, ваздушним и поморским средствима.“
Макрон је поновио позиве Француској и Европској унији да ојачају способност неовисног дјеловања у односу на Вашингтон (Washington) и да преузму одговорност за сопствену безбједност. Притом је истакао француско нуклеарно наоружање као „најнеовисније“ у Европи, јер, за разлику од британског система Трајдент (Trident), не захтијева америчку подршку.
„Француска има велику традицију неовисности“, рекао је. „Ојачали смо нашу војну, способносну, технолошку и индустријску неовисност. Морамо овај посао довести до краја, морамо убрзати овај процес и, у свјетлу догађаја, коначно увјерити све Европљане да нам се у томе придруже.“
Изразио је и самопоуздање у погледу француске војне моћи. „Украјина је прије годину дана била претежно ослоњена на америчке обавјештајне способности, а данас двије трећине тога обезбјеђује Француска. Двије трећине“, изјавио је. „Будите поносни на своју земљу и наше оружане снаге, јер је тај понос легитиман. Ми смо најефикаснија војска у Европи и имамо најнеовисније и најаутономније нуклеарно одвраћање у Европи.“
