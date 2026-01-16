Лејкерси понижени код куће од једног најгорих тимова НБА лиге

Извор:
Телеграф
16.01.2026
07:14
Коментари:0
Од сјаја до потпуног очаја, уз страх који је заледио "Крипто центар"! Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса доживјели су праву катастрофу на свом паркету, гдје су их аутсајдери Шарлот Хорнетси дословно прегазили са 135:117, али пораз је остао у сјенци повреде Луке Дончића!
Словенац је напустио паркет прије времена крајем треће четвртине, а навијачи су се ухватили за главу када је, држећи се за леђа, отишао право у свлачионицу. Међутим, у међувремену се вратио...
А све је почело као у сну за "Језераше". Дончић је био незаустављив на старту, "плесао" је по терену и убацио невјероватних 19 поена само у првој четвртини. Уз подршку Маркуса Смарта и Леброна Џејмса, Лејкерси су повели са 17:7. Ипак, и поред рафала Мајка Бриџиса (25 поена), домаћин је добио прву дионицу са 39:30.
А онда се десило нешто необјашњиво. Тим из Лос Анђелеса је потпуно стао у другој четвртини, постигавши само један кош из игре за осам минута! Изгубљене лопте и очајна одбрана омогућили су Шарлоту да преокрене меч. Друга дионица је припала гостима са невјероватних 34:16, за вођство на полувремену од 64:55.
Трећа четвртина донијела је кошаркашки револверашки обрачун. Леброн је разигравао, а Лука је поново почео да сипа кошеве из свих позиција. Ипак, на 2.12 минута до краја треће дионице, када је на свом конту већ имао 34 поена, Дончић је доживио повреду леђа и морао је да напусти терен. Без њега, одбрана Лејкерса је капитулирала, примивши чак 40 поена у том периоду (104:93 за Шарлот).
На почетку посљедње дионице, Дончић се вратио на клупу, а убрзо и на терен, показујући невјероватну жељу. Посљедњи трзај домаћина догодио се када је Леброн Џејмс (завршио меч са 29 поена, девет скокова и шест асистенција) смањио на 109:103.
Међутим, Хорнетси су имали суров одговор. Ламело Бол је преузео ствар у своје руке и серијом 9:0 угасио све наде. Бол је одиграо меч каријере са 30 поена и 11 асистенција, уз невјероватан шут за три поена (9/17), док га је у стопу пратио Брендон Милер са 26 поена.
Дончић је меч завршио са 39 поена (15/26 из игре, шест тројки) и био је убједљиво најбољи појединац на мечу, али није имао помоћ клупе. Резерве Лејкерса су доживјеле тотални фијаско – Гејб Винсент је шутирао 0/7, а Хачимура додао само три поена.
С друге стране, Шарлот је потпуно доминирао у скоку (50 наспрам 35 Лејкерса) и погодио је нестварних 20 тројки из 43 покушаја.
