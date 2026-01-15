Игокеа дочекује Партизан, ево колико коштају улазнице

Извор:
Кошаркаши Игокее и Партизана одмјериће сутра снаге у Лакташима у заосталој утакмици седмог кола АБА лиге.
Два тима у различитом расположењу дочекују предстојећи меч. И док је Партизан синоћ доживио тежак пораз у Евролиги, Игоси се налазе у серији од три узастопне побједе у АБА лиги. На крилима сјајног тријумфа против Клужа екипа жели да пружи још једну добру партију и евентуално упише побједу којом би се додатно приближили пласману у плеј-оф.
"Без обзира на све резултате у Евролиги, Партизан је актуелни шампион АБА лиге и тим који у овом такмичењу има само један пораз са почетка сезоне. Мислим да су у свакој утакмици оправдали улогу фаворита и показали индивидуални квалитет и дубину ростера који посједују. Невезано за њихов квалитет и све што представљају као клуб, желимо да што прије и математички обезбиједимо позицију у плеј-офу. Наша жеља је да одиграмо најбољу могућу утакмицу, пробаћемо да неке ствари које су биле добре подигнемо на још виши ниво, да неке грешке смањимо, јер биће нам потребна максимална концентрација током свих 40 минута уколико желимо да остваримо побједу, којој се надамо", рекао је тренер КК Игокеа Ненад Стефановић.
Утакмици се радује и Амад Рори, који је током сезоне појачао редове Игоса.
"Партизан је веома добро вођен тим. Имају славну историју, биће пуна дворана. Муче се у посљедње вријеме, али у АБА лиги играју сјајно. Знамо да ће играти чврсто, али надамо се да можемо да наставимо са добрим моментумом, држимо се нашег плана и урадимо све што је потребно за побједу", рекао је Рори.
Игокеа и Партизан састају се у петак у Лакташима са почетком у 19 часова. Улазнице су јуче пуштене у продају у Кафе Бару у склопу Спортске дворане Лакташи по цијени од 40 КМ.
