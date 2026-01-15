Logo
Нова брука Партизана: Олимпијакос их понизио у Београду

15.01.2026

07:03

Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Кошаркаши Партизана доживјели су седми узастопни пораз у Евролиги пошто је Олимпијакос синоћ у Београду убједљиво побиједио резултатом 104:66 у мечу 22. кола Евролиге.

Партизан сад има учинак 6-16 и остао је посљедњи на табели, док је Олимпијакос на учинку 13-8 уз утакмицу мање.

Једини српски клуб који је био првак Европе је био близу историјског пораза у Евролиги јер је Олимпијакос у једном тренутку водио 45 разлике (100:55).

Најубједљивији пораз Партизана у Евролиги тако је остао онај од 42 поена разлике (88:46) са гостовања московском ЦСКА у сезони 2013/14.

У одсуству болесног Стерлинга Брауна и повријеђених Џабарија Паркера и Шејка Милтона најефикаснији у Партизану био је Двејн Вашингтон са 28 поена, двоцифрен је био још само Бруно Фернандо са 11.

Саша Везенков је предводио Олимпијакос ка побједи са 25 поена, а по 12 су дали Томас Вокап, Тајлер Дорси и Никола Милутинов.

Послије прве дионице Олимпијакос је пред око пет хиљада навијача у дворани "Александар Николић" водио 20:17. Средином друге четвртине Олимпијакос први пут стиже до двоцифрене предности - 35:25, а на полувремену је било убједљивих 52:30. Средином треће дионице било је 68:37, а послије 30 минута игре гости су водили 79:43.

У наредном колу, већ у уторак, Партизан гостује Бајерну.

Тагови:

КК Партизан

Olimpijakos

Евролига

