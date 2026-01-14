Жељко Обрадовић одлази у пензију?

14.01.2026
14:08
Коментари:0
Жељко Обрадовић, прослављени српски и најтрофејнији европски тренер свих времена, одлази у пензију.
Како сазнаје Soccerbet из поузданих извора, најближи пријатељи и породица направили су Жељку журку поводом одласка у пензију у његовом родном Чачку.
"Готово је! Највећи одлази у пензију! Жељко Обрадовић је најтрофејнији европски тренер свих времена. Освојио је 49 трофеја од чега чак девет Евролига", пише овај портал.
