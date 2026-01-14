Logo
Large banner

Жељко Обрадовић одлази у пензију?

14.01.2026

14:08

Коментари:

0
Жељко Обрадовић одлази у пензију?
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Жељко Обрадовић, прослављени српски и најтрофејнији европски тренер свих времена, одлази у пензију.

Како сазнаје Soccerbet из поузданих извора, најближи пријатељи и породица направили су Жељку журку поводом одласка у пензију у његовом родном Чачку.

"Готово је! Највећи одлази у пензију! Жељко Обрадовић је најтрофејнији европски тренер свих времена. Освојио је 49 трофеја од чега чак девет Евролига", пише овај портал.

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

КК Партизан

košarkaš

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркашки тренер

Кошарка

Замијенио Жоца у црно-бијелом, Партизан се јавио и објавио најљепше вијести за Мирка Оцокољића

2 ч

0
Сарадник Жељка Обрадовића открио шта је био проблем у Партизану

Свијет

Сарадник Жељка Обрадовића открио шта је био проблем у Партизану

2 д

0
Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

Сцена

Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

4 д

0
Обрадовић кратко и јасно објаснио дебакл Звезде: Нула

Кошарка

Обрадовић кратко и јасно објаснио дебакл Звезде: Нула

4 д

0

Више из рубрике

Кошаркашки тренер

Кошарка

Замијенио Жоца у црно-бијелом, Партизан се јавио и објавио најљепше вијести за Мирка Оцокољића

2 ч

0
Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан

Кошарка

Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан

4 ч

0
"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Кошарка

"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

6 ч

0
Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

Кошарка

Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

20 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner