Опасни вирус убија тигрове, пронађене 72 лешине

Власти на сјеверу Тајланда покренуле су опсежну истрагу након што су у размаку од непуних 14 дана угинула 72 тигра у познатом туристичком парку.
Трагедија је погодила два одвојена објекта овог парка, а званичници су потврдили да су остаци животиња већ кремирани и покопани како би се спријечило даље ширење заразе.
До угинућа је дошло у популарној туристичкој атракцији у Chiang Maiju, гдје посјетиоци свакодневно додирују и фотографишу дивље мачке.
Власти истражују смртоносни вирус, док активисти упозоравају на ужасне услове у којима животиње бораве, пише BBC.
Локална управа за сточарство саопштила је да су узорци узети са угинулих животиња показали присуство вируса штенећака (canine distemper virus), као и одређене бактерије повезане с тешким респираторним болестима.
Иако се овај вирус примарно веже за псе, он је изузетно опасан и често фаталан за велике мачке јер напада њихов нервни и респираторни систем.
– Док смо схватили да су болесни, већ је било прекасно. Код тигрова је болест много теже открити него код мачака или паса – изјавио је Somchuan Ratanamungklanon, директор националне управе за сточарство.
Иако је вирус потврђен, истражује се и могућност да је зараза потекла од контаминираног сировог пилећег меса којим су тигрови храњени.
Сличан сценариј догодио се 2004. године у провинцији Chonburi, када је због птичије грипе угинуло или еутаназирано скоро 150 тигрова.
Због озбиљности ситуације, сви ветеринари и особље који су били у контакту са животињама стављени су под 21-дневни медицински надзор, иако за сада нема извјештаја о обољелим људима.
Овај случај поново је покренуо лавину критика на рачун тајландске туристичке индустрије која користи дивље животиње за забаву. Организација ПЕТА Асиа оштро је осудила услове у којима тигрови бораве.
– Трагедије попут ове биле би далеко мање вјероватне када би туристи престали посјећивати овакве атракције – поручили су из ПЕТА-е.
Из фондације “Wildlife Friends” истичу да су животиње у заточеништву екстремно рањиве на инфективне болести због стреса и скученог простора.
Парк привремено је затворен на двије седмице ради потпуне дезинфекције, док власти покушавају утврдити тачан извор епидемије која је избрисала скоро трећину популације тигрова у овом комплексу, преноси Н1.
