Logo
Large banner

Опасни вирус убија тигрове, пронађене 72 лешине

24.02.2026

08:32

Коментари:

0
Опасни вирус убија тигрове, пронађене 72 лешине
Фото: Unsplash

Власти на сјеверу Тајланда покренуле су опсежну истрагу након што су у размаку од непуних 14 дана угинула 72 тигра у познатом туристичком парку.

Трагедија је погодила два одвојена објекта овог парка, а званичници су потврдили да су остаци животиња већ кремирани и покопани како би се спријечило даље ширење заразе.

До угинућа је дошло у популарној туристичкој атракцији у Chiang Maiju, гд‌је посјетиоци свакодневно додирују и фотографишу дивље мачке.

Тигар

Свијет

Опасна животиња у бјекству: Грађани позвани на опрез

Власти истражују смртоносни вирус, док активисти упозоравају на ужасне услове у којима животиње бораве, пише BBC.

Вирус штенећака био кобан за дивље мачке?

Локална управа за сточарство саопштила је да су узорци узети са угинулих животиња показали присуство вируса штенећака (canine distemper virus), као и одређене бактерије повезане с тешким респираторним болестима.

Иако се овај вирус примарно веже за псе, он је изузетно опасан и често фаталан за велике мачке јер напада њихов нервни и респираторни систем.

– Док смо схватили да су болесни, већ је било прекасно. Код тигрова је болест много теже открити него код мачака или паса – изјавио је Somchuan Ratanamungklanon, директор националне управе за сточарство.

Сумњиво и сирово месо

Иако је вирус потврђен, истражује се и могућност да је зараза потекла од контаминираног сировог пилећег меса којим су тигрови храњени.

Принц Ендру

Свијет

Ендру ће бити уклоњен из реда насљеђивања? Огласиле се Аустралија и Нови Зеланд

Сличан сценариј догодио се 2004. године у провинцији Chonburi, када је због птичије грипе угинуло или еутаназирано скоро 150 тигрова.

Због озбиљности ситуације, сви ветеринари и особље који су били у контакту са животињама стављени су под 21-дневни медицински надзор, иако за сада нема извјештаја о обољелим људима.

Оштре реакције активиста: “Престаните посјећивати оваква мјеста”

Овај случај поново је покренуо лавину критика на рачун тајландске туристичке индустрије која користи дивље животиње за забаву. Организација ПЕТА Асиа оштро је осудила услове у којима тигрови бораве.

– Трагедије попут ове биле би далеко мање вјероватне када би туристи престали посјећивати овакве атракције – поручили су из ПЕТА-е.

Из фондације “Wildlife Friends” истичу да су животиње у заточеништву екстремно рањиве на инфективне болести због стреса и скученог простора.

Парк привремено је затворен на двије седмице ради потпуне дезинфекције, док власти покушавају утврдити тачан извор епидемије која је избрисала скоро трећину популације тигрова у овом комплексу, преноси Н1.

Подијели:

Тагови :

Tigar

virus

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сукоб у Кијеву 2014. године

Свијет

Преврат и паљење народа: Четири године од СВО, али не и од почетка сукоба у Украјини - Како је све кренуло?

3 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Снажан земљотрес погодио Тајван

3 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Ендру ће бити уклоњен из реда насљеђивања? Огласиле се Аустралија и Нови Зеланд

4 ч

0
Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон

Свијет

Питер Менделсон "принц таме", ухапшен због везе са Џефријем Епстином

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

49

Поново активно клизиште у Поткрајевима, угрожава безбједност саобраћаја

11

44

Милош (21) има 300 оваца, нема струју, али сам плаћа своје студије: Оно што му се десило ноћу сломиће вам срце

11

20

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

11

18

"Специјална војна операција се претворила у сукоб између Русије и Запада"

11

12

Ризик од гушења: У БиХ увезене бомбоне ризичне за малу дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner