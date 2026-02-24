Питер Менделсон "принц таме", ухапшен због везе са Џефријем Епстином

Извор:
24.02.2026
07:23
Бивши британски амбасадор у САД-у Питер Менделсон ухапшен је јуче у Лондону због сумње на злоупотребу јавне функције, након објаве мејлова који откривају његове блиске везе са Џефријем Епстином.
Лондонска полиција привела је 72-годишњег Менделсон у понедјељак, након што су нови документи указали на раније непознат обим његових веза са осуђеним педофилом Епстином.
Менделсон је у септембру смијењен с дужности амбасадора Велике Британије у Сједињеним Америчким Државама, престижног мјеста у дипломатској служби, када је постало јасније колико је његово пријатељство с Епстином било блиско.
Полиција је овог мјесеца покренула кривичну истрагу након што је влада премијера Кира Стармера прослиједила комуникацију између Менделсон и Епстином надлежним органима.
У званичном саопштењу Metropolitan Police наведено је:
„Полицијски службеници ухапсили су 72-годишњег мушкарца због сумње на злоупотребу јавне функције“, уз појашњење да се истрага односи на бившег министра у влади. У одвојеном саопштењу додато је да је он пуштен на слободу уз кауцију, док истрага траје.
Раније током дана, Менделсон је снимљен како излази из своје куће у центру Лондона у пратњи полицајаца у цивилу с камерама на тијелу, прије него што је одвезен аутомобилом. Из полиције су накнадно навели: „Он је ухапшен на адреси у Камдену у понедјељак, 23. фебруара, и одведен је у полицијску станицу у Лондону на испитивање.“
Иако хапшење значи да полиција сумња да је почињено кривично дјело, оно само по себи не подразумијева кривицу.
Мејлови између Менделсон и Епстина, које је крајем јануара објавило америчко United States Department of Justice, показали су да су двојица мушкараца имала знатно приснији однос него што је раније било познато. Из порука произлази да је Менделсон дијелио одређене информације с Епстеином док је 2009. године био министар у влади тадашњег премијера Гордона Брауна.
Менделсон је почетком мјесеца напустио Лабуристичку странку и дао оставку на мјесто у горњем дому парламента. Раније је изјавио да „веома дубоко“ жали због своје повезаности с Епстином, али се није јавно оглашавао нити одговарао на поруке поводом најновијих открића.
Менделсон, чији је надимак „Принц таме“ због његове способности за маневрисање „иза кулиса“ током претходне лабуристичке владе, у септембру 2025. био је приморан да оде са функције амбасадора Велике Британије у Сједињеним Америчким Државама због веза са Епстином.
Прије само неколико мјесеци, он је био британски амбасадор са „пуним повјерењем" премијера Стармера, подсјетила је Кеми Баденоч, лидерка опозиционе Конзервативне партије.
„Скандал, превртљивост и брзина којом је пао само повећавају сумњу у одлуку Стармера и Мексвинија (шефа Стармеровог кабинета) да га пошаљу у Вашингтон", додала је.
Стармер је прије Менделсонове оставке изјавио да он „не би требало да буде члан Дома лордова“ и затражио је од генералног секретара кабинета да хитно прегледа све информације о контактима бившег министра и амбасадора са Епстином, саопштено је из Даунинг стрита.
Менделсон је радио „потпуно погрешне ствари" и „издао је земљу" одавањем повјерљивих владиних докумената Епстину, рекао је Вес Стритинг, министар здравља, за Би-Би-Си.
