Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности

СРНА
23.02.2026
22:34
Русија је у дијалогу са свим заинтересованим партнерима о стварању равноправног и недјељивог евроазијског система безбједности, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Наша земља је активно укључена у дијалог са свим партнерима и заинтересованим странкама о стварању равноправног и недељивог евроазијског система безбједности", навела је Захарова у саопштењу.
Она је је изразила увјерење да ће коначно рјешавање сукоба у Украјини, уз обавезно поштовање интереса и улоге Русије, допринијети стварању таквог безбједносног система.
