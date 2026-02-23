Logo
Захарова: Москва ствара евроазијски систем безбједности

СРНА

23.02.2026

22:34

0
Фото: Танјуг/АП

Русија је у дијалогу са свим заинтересованим партнерима о стварању равноправног и недјељивог евроазијског система безбједности, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Наша земља је активно укључена у дијалог са свим партнерима и заинтересованим странкама о стварању равноправног и недељивог евроазијског система безбједности", навела је Захарова у саопштењу.

Moskva Kremlj

Свијет

Огласила се Русија: Каја Калас нема паметнијег посла

Она је је изразила увјерење да ће коначно рјешавање сукоба у Украјини, уз обавезно поштовање интереса и улоге Русије, допринијети стварању таквог безбједносног система.

Марија Захарова

Русија

Коментари (0)
