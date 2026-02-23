Logo
Large banner

Огласила се Русија: Каја Калас нема паметнијег посла

23.02.2026

22:28

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Одлука ЕУ да број дипломата у руској мисији при ЕУ сведе на 40 усмјерена је на "избацивање из шина" разговора о мирном рјешењу у Украјини, саопштено је из Руске дипломатске мисије при ЕУ.

"Неспособна да настави окретање бескорисног рулета санкција и бацање новца Европљана на војне акције кијевског режима "до посљедњег Украјинца", високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас "нема паметнија посла" до још једног чина непријатељства према руској дипломатској мисији", наводи се у саопштењу Мисије.

Најновија вијест

БиХ

Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

Мисија закључује да Брисел оваквим јавним поступцима "шаље поруку" Русији током разговора о мирном рјешењу у Украјини, очигледно с намјером да подрива релевантне дипломатске контакте.

Подијели:

Тагови :

Русија

Каја Калас

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

beba

Свијет

Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

2 ч

0
Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Свијет

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

2 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Срушио се хеликоптер, најмање 15 погинулих

2 ч

0
Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини

Свијет

Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

22

59

Почиње гашење коксаре код Тузле: 800 радника остало без посла

22

56

Ефикасан лијек: Зашто је добар бијели лук?

22

49

Откривена тајна Епстајнова складишта

22

49

Не сналазите се са технологијом? Онда сте рођени у једном од ових знакова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner