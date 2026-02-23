23.02.2026
Одлука ЕУ да број дипломата у руској мисији при ЕУ сведе на 40 усмјерена је на "избацивање из шина" разговора о мирном рјешењу у Украјини, саопштено је из Руске дипломатске мисије при ЕУ.
"Неспособна да настави окретање бескорисног рулета санкција и бацање новца Европљана на војне акције кијевског режима "до посљедњег Украјинца", високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас "нема паметнија посла" до још једног чина непријатељства према руској дипломатској мисији", наводи се у саопштењу Мисије.
Мисија закључује да Брисел оваквим јавним поступцима "шаље поруку" Русији током разговора о мирном рјешењу у Украјини, очигледно с намјером да подрива релевантне дипломатске контакте.
